Fransa'nın Kamu Borcu GSYH'nin %112'sine Yükseldi - Son Dakika
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Fransa'nın Kamu Borcu GSYH'nin %112'sine Yükseldi

Fransa'da kamu borcu, yılın ikinci çeyreğinde GSYH'nin %112'sine çıkarak 3.23 trilyon avroya yükseldi.

27.09.2024 16:17
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Fransa'da yılın ikinci çeyreğinde kamu borcu, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 112'sine yükselerek 3 trilyon 228,4 milyar avroya ulaştı.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), yılın ikinci çeyreğine ilişkin ülkenin kamu borcu verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin kamu borcu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 68,9 milyar avro artarak 3 trilyon 228,4 milyar avroya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 110,5'ine tekabül eden kamu borcunun ikinci çeyrekte yüzde 112'ye çıkması dikkati çekti.

Bu arada, yüksek borç ve bütçe açığı nedeniyle ülkenin borçlanma maliyetlerinin artması da dikkati çekiyor. Fransız hükümetinin yüksek bütçe açığıyla başa çıkma kabiliyetine ilişkin yatırımcı endişelerinin artmasıyla ülkenin borçlanma maliyeti bu hafta 2008'den beri ilk kez kısa bir süreliğine İspanya'nın üzerine çıktı.

Fransa'nın bütçe açığı, 2023'te bir önceki yıla göre artarak GSYH'nın yüzde 5,5'ine yükseldi. Ülkenin bütçe açığı 2022'de GSYH'nın yüzde 4,8'ine denk gelmişti.

Yeni hükümet için "kritik" bütçe

Öte yandan Fransa'da 1 Ekim'de başlayacak yasama yılında, göreve ay başında getirilen merkez sağcı Başbakan Michel Barnier'nin çözmesi gereken en önemli meseleler arasında 2025 bütçesi bulunuyor.

Hükümetin bütçeye ilişkin hazırlık belgelerini Ulusal Meclis Finans Komisyonuna iletmekte gecikmesi ülkede eleştirilere yol açmıştı.

Ulusal Meclis Finans Komisyonu Başkanı Eric Coquerel, belgelerin zamanında kendisine ulaşmaması üzerine, 17 Eylül'de önce Başbakanlık, ardından 18 Eylül'de Ekonomi Bakanlığına giderek bu belgeleri talep etmiş ancak eli boş dönmüştü.

Hükümetin kötüye giden ekonomik göstergelerin önüne geçmek için vergi artışına gitme olasılığı ise iktidara yakın bazı isimlerce eleştiriliyor.

Eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu ay ulusal basına yaptığı açıklamada, vergileri artıran bir hükümeti desteklemeyeceğini belirtmişti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açıkları nedeniyle Fransa, İtalya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 7 üye ülkeye karşı temmuz ayında disiplin süreci başlatmıştı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının ise GSYH'nin yüzde 60'ını aşmaması gerekiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Fransa, Finans, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Kamu Borcu GSYH'nin %112'sine Yükseldi - Son Dakika

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