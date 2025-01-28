Fransa'nın KDC Büyükelçiliğine Saldırı Kınandı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'daki Fransa Büyükelçiliğine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah göstericilerin, Fransa'nın Kinşasa Büyükelçiliğine yönelik saldırısı üzerine yangın çıktığını belirtti.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran Barrot, "Bu saldırılar kabul edilemez. Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şey yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkenin Kinşasa Büyükelçiliğine yapılan saldırı kınandı.

Açıklamada, KDC makamlarına topraklarındaki diplomatik yerleşkelerin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaları çağrısı yapıldı.

Kinşasa'da, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba ve Ruanda'ya karşı geniş katılımlı protestolar gerçekleştirilmişti.

Kinşasa'nın çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, M23'ün Goma şehrini kuşatmasını ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda'yı kınamıştı.

Göstericiler, Kinşasa'da bulunan Fransa Büyükelçiliğinin bazı kısımlarını ateşe vermişti.

KDC'de çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşatmış ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirmişti.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23'ün saldırıları, KDC ile Ruanda arasında diplomatik gerginliğe yol açtı. KDC, 26 Ocak'ta Ruanda'daki tüm diplomatlarını geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kesmişti.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.