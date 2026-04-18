Fransa'nın Lübnan'daki Askerine Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'nın Lübnan'daki Askerine Saldırı

18.04.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da UNIFIL'e saldırıda 1 Fransız barış gücü mensubu hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) yönelik saldırıda 1 Fransız barış gücü mensubunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Montauban'daki 17. Paraşütçü İstihkam Alayı'ndan Başçavuş Florian Montorio'nun bu sabah Lübnan'ın güneyinde UNIFIL'e yönelik bir saldırı sırasında öldüğünü belirtti.

Saldırıda yaralanan 3 Fransız askerinin ise tahliye edildiğini aktaran Macron, Fransız ulusunun bu durum karşısında askerleri önünde saygıyla eğildiğini ve Lübnan'da barış için görev yapan tüm askerler ile ailelerine desteğini dile getirdiğini vurguladı.

Macron, "Her şey, bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah'a ait olduğunu gösteriyor. Fransa, Lübnan makamlarından failleri derhal durdurmasını ve UNIFIL'in yanında sorumluluklarını üstlenmesini talep ediyor." ifadelerini kullandı.

"Fransa unutmayacak"

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Montorio'nun Fransa için Lübnan'ın Deyr Kifa bölgesinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Vautrin, Montorio'nun ülkesine ve barışa hizmet etmek, Fransız vatandaşlarını korumak ve terörle mücadele etmek için 18 yıldır seferber olduğunu vurgulayarak "(Montorio) Bu sabah, bölgede günlerdir süren çatışmalar nedeniyle izole edilmiş bir UNIFIL noktasına doğru güzergah açma görevi sırasında, çok yakın mesafeden silahlı bir grup tarafından pusuya düşürüldü." ifadesini kullandı.

Montorio'nun hafif bir silahın doğrudan ateşiyle vurulduğunu ve silah arkadaşlarınca yapılan müdahaleye rağmen hayata döndürülemediğini aktaran Vautrin, "Bugün, (Fransız) ulusu, kendisi için hayatını veren oğullarından birinin anısı karşısında saygıyla eğiliyor." açıklamasında bulundu.

Vautrin, düşüncelerinin Montorio'nun eşi, çocukları, yakınları ve silah arkadaşlarıyla birlikte olduğunu dile getirerek "Fransa unutmayacak." ifadesine yer verdi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, aynı platformdan yaptığı açıklamada, UNIFIL bünyesindeki Fransız barış güçlerine yönelik saldırıyı kınayarak olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Fransız, Fransa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:08:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.