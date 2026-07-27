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Fransa'nın Tarihi Alanları UNESCO'da

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UNESCO, Normandiya Çıkarma alanı ve Languedoc Kraliyet Kaleleri'ni Dünya Mirası Listesi'ne aldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin çıkarma yaptığı Normandiya Çıkarma alanı ile savunma amaçlı inşa edilen Languedoc Kraliyet Kaleleri'ni Dünya Mirası Listesi'ne aldı.

UNESCO'dan yapılan açıklamada, Dünya Miras Komitesi'nin 19-29 Temmuz'da Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 48. oturumunda, Fransa'nın Manche ve Calvados vilayetlerinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı'nda çıkarmanın yapıldığı yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda olan Normandiya Çıkarması plajları ile Aude ve Ariege vilayetlerinde bulunan ve tarihi 13. yüzyıla dayanan "Katar Kaleleri" olarak bilinen Languedoc Kraliyet Kaleleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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