Fransa savcılığı AP üyesi Hassan'a 2 yıl siyaset yasağı ve tecilli hapis istedi

Fransa'da savcılık, Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan hakkında "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl siyasetten men cezası verilmesini talep etti.

Hassan, sosyal medya hesabındaki bir paylaşım nedeniyle "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava, dün Paris Adli Mahkemesinde başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hakim karşısında dün söz alan Hassan, hakkındaki davayı "bir gözdağı verme girişimi" olarak nitelendirdi.

Hassan, muhalif bir siyasetçi olarak susturulmaya çalışıldığını savunarak Fransa'da 1958'de başlayan 5. Cumhuriyet döneminde, siyasi tutumları nedeniyle hakkında en çok kovuşturma başlatılan seçilmiş olduğunu belirtti.

AP üyesi Hassan, sessiz kalma hakkını kullanmaktan başka bir seçeneğinin olmadığını söyledi.

Davanın ikinci gününde savcılık, Hassan'ın söz konusu paylaşımıyla "terör propagandası" yaptığı değerlendirmesinde bulunarak Hassan hakkında 2 yıl siyasetten men ve 10 ay tecilli hapis cezası verilmesini talep etti.

Süreç

Hassan, eski Japonya Kızıl Ordu mensubu Kozo Okamoto'nun Filistin'e destek veren sözünü sosyal medya hesabından 26 Mart'ta paylaşarak "terör propagandası" yaptığı iddiasıyla Paris'te nisan ayında gözaltına alınmıştı.

Söz konusu paylaşımında Hassan, Okamoto'nun fotoğrafını ve Okamoto'ya ait "Gençliğimi Filistin meselesine adadım. Zulüm var olduğu müddetçe, direnmek yalnızca bir hak değil ayrıca bir görevdir." yazıyı paylaşmıştı.

Okamoto, 1972'de Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumlularından biri??????? olarak biliniyor.