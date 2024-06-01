Fransa Savunma Bakanı: Bloklaşma mantığı çağın ihtiyaçlarına cevap veremiyor - Son Dakika
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Fransa Savunma Bakanı: Bloklaşma mantığı çağın ihtiyaçlarına cevap veremiyor

Fransa Savunma Bakanı: Bloklaşma mantığı çağın ihtiyaçlarına cevap veremiyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, soğuk savaş döneminden kalan bloklaşma mantığının çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini belirtti. Lecornu, bencillik ve ulusalcı reflekslerin arttığı bir dönemde çok taraflı ilişkilerde cömertlik eksikliği gösterilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bloklaşma mantığının geçerliliğini yitirdiğini ve yeni çıkış noktalarının bulunduğunu ifade etti.

01.06.2024 11:51
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, soğuk savaş döneminden kalan bloklaşma mantığının çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini bildirdi.

Singapur'da düzenlenen, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen güvenlik forumlarından "Shangri-La Diyaloğu"na katılan Lecornu, "Artan Rekabet Ortamında Kriz Yönetiminin Geliştirilmesi" konulu oturumda konuştu.

"Yaşadığımız çağın ilk zorluğu bencillik. Zor zamanlar yaşıyoruz, çatışmalar daha çok. Diplomasi yeterli değil." ifadelerini kullanan Lecornu, mevcut çağın meydan okumaları arasında bencilliğin yaygınlaştığını belirtti.

Gidişat daha da çetin bir hal aldıkça halkların ulusalcı reflekslere yöneldiğine işaret eden Lecornu, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle, bunun Avrupa ülkeleri arasında doğal bir hale dönüştüğünü söyledi.

Çok taraflı ilişkilerde bencillik tehlikesiyle mücadele edilmedikçe bunun felaket düzeyinde gerilemelere yol açabileceğini kaydeden Lecornu, "Devletler ortaklıklara engel olmamalı ve cömertlik eksikliği göstermemeli." dedi.

Bloklaşma mantığı

Lecornu, soğuk savaş döneminden kalan bloklaşma mantığının çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini dile getirdi.

Fransız Bakan, "Bloklaşma mantığını soğuk savaş döneminde yaşadık ve bunun, biz Fransızların denizaşırı topraklarımızla çıkışımızın olduğu Kuzey Pasifik'e doğru ilerlediğini açıkça görüyoruz." dedi.

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu, 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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