Fransa Seçim Tarihine Muhalefet Tepkisi - Son Dakika
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Fransa Seçim Tarihine Muhalefet Tepkisi

01.07.2026 21:13
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Fransa'da 2. tur seçim tarihi 2 Mayıs 2027 olarak belirlendi, muhalefetten tepkiler arttı.

Fransa'da gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden sonra düzenlenecek olması muhalefetin tepkisine neden oldu.

Fransa'da gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun 2 Mayıs 2027'de düzenlenmesi kararı, solcu veya aşırı sağcı adaylara avantaj sağlayabileceği gerekçesiyle tepki çekti.

Gelecek yılki seçimlere aday olduğunu daha önce açıklayan merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi Başkanı Bruno Retailleau, CNews kanalı ve Europe 1 radyosunun ortak programında, seçimler için belirlenen tarihleri değerlendirdi.

Retailleau, tarihler konusunda yapılan seçimin "tarafsız" olmadığını savunarak, "Normal olmayan bu tarih seçimine karşıyım." dedi.

Fransa'da kurallar gereği seçim kampanyalarının seçim haftası cuma günü 00.00'da sona erdiğini hatırlatan Retailleau, gelecek yılki cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turunun arifesinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne denk geldiğine işaret etti.

Retailleau, 1 Mayıs gösterilerinde düzenlenen kortejlerde herhangi bir siyasi yankı olmayacağına inanmadığını vurgulayarak, söz konusu gösterilerin ülkede nadiren sakin geçtiğini ve taşkınlıkların yaşanabildiğini kaydetti.

Bu seçim tarihleriyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir "kaos stratejisi" gütmüş olabileceği değerlendirmesinde bulunan Retailleau, hükümetin bu seçiminin, solcuların seçimi olduğunu savundu.

Retailleau, solcuların, 1 Mayıs sonrası seçimin ikinci turunun düzenlenmesinin kendilerine avantaj sağlayabileceğini düşündüğünü ifade ederek, "Öfkemi dile getirmek istiyorum, bu demokratik açıdan normal değil." dedi.

Seçimin ikinci tur tarihi için "sorumsuzluk" yorumu

Fransa'da 2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin sosyalist rakibi Segolene Royal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu olarak 2 Mayıs 2027 tarihinin belirlenmesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Royal, Retailleau gibi bazı kişilerin bu tarihin solculara avantaj sağladığını ileri sürdüğünü belirterek, "1 Mayıs gösterilerinde kaos ve provokatörler olması halinde aksi de iddia edilebilir." dedi.

Seçim hazırlıklarının belediyeler için ağır çalışmalar gerektirdiğini kaydeden Royal, belediyelerin bu süreçte sükunetle hareket edebilmesi ve kamu düzenine karşı oluşabilecek risklere karşı koruma sağlayabilmesi gerektiğini vurguladı.

Royal, "Son derece gergin olan bir seçimde gerekli olan sükunet, 1 Mayıs gösterileriyle bağdaşmamakta." diyerek, karar merceği olan Bakanlar Kurulunun bu tarihi gözden geçirmesi veya bu seçimini açıklaması gerektiğini vurguladı.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı konuşmada, muhalefetin seçimlerin ikinci tur tarihine yönelik tepkilerini değerlendirdi.

Bregeon, "Birçok şeyin tartışılmasını istiyorum ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihleri hakkında tartışmamayı teklif ediyorum." ifadesini kullanarak, bu konuda güvenlik güçlerine, siyasetçilerin sorumluluk bilincine ve Fransızların zekasına güvenme çağrısında bulundu.

Anayasaya göre seçimler için diğer seçenek olabilecek 11 ve 25 Nisan 2027 tarihleri hakkında ise Bregeon, "Büyük ölçüde okul tatillerine denk gelen bir seçeneği tercih etmiş olsaydık, hiç şüphem yok ki bazılarımız, 'Eyvah, okul tatilleriyle ciddi biçimde çakışan bir tarih seçmişsiniz' derdi." şeklinde konuştu.

Bregeon, seçim tarihinin tüm kısıtlamalar göz önünde bulundurularak ve tüm siyasi partilerle istişare içinde belirlendiğini savundu.

Fransa hükümetinin kararına göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

Ülkede ilk turda herhangi bir adayın yüzde 50 barajını aşamaması halinde en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışıyor.

Fransa'da seçimler, vatandaşların büyük bir bölümünün haftalık iznine denk gelen pazar günleri düzenleniyor.

Her seçim turundan 1 gün önce ve pazar günleri sandıklar açılana kadar, seçim kampanyalarına ara veriliyor. Bu süre zarfında, basın dahil adayların seçimlere dair fikir beyan etmesi yasaklanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Seçim Tarihine Muhalefet Tepkisi - Son Dakika

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