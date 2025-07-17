Fransa, Senegal'deki Askeri Üssünü Teslim Etti - Son Dakika
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Fransa, Senegal'deki Askeri Üssünü Teslim Etti

17.07.2025 15:45
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Fransa, Dakar'daki Camp Geille üssünü ve havalimanındaki hava üssünü Senegal'e devretti.

Fransa, Dakar'daki "Camp Geille" askeri üssü ve havalimanındaki hava üssünü Senegalli yetkililere teslim etti.

Dakar'ın Ouakam semtinde bulunan Camp Geille'de düzenlenen devir teslim töreni, Senegal Genelkurmay Başkanı General Mbaye Cisse ve Afrika'daki Fransız askeri komutanlığına başkanlık eden General Pascal Ianni'nin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Ianni, Afrika ile ortaklığın yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtti.

"Afrikalı ortaklarımıza yaklaşımımızda gerçek bir dönüşüm şart. Artık daha farklı hareket etmeliyiz ve bunun için kalıcı bir üsse ihtiyacımız yok. İstenmediğimiz ülkelerde kalmak doğru değil." ifadelerini kullanan Ianni, 2 ülke arasındaki stratejik ortaklığın devam edeceğine işaret etti.

Senegal Genelkurmay Başkanı Cisse de Senegal ile Fransa arasındaki işbirliğinin uzun bir geçmişe dayandığını hatırlatarak artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi.

İki ülkenin artık yeni bir sayfa açtığını belirten Cisse, Senegal'in savunma ve güvenlik alanındaki yeni doktrinin her şeyden önce Senegal Silahlı Kuvvetlerinin bağımsızlığını pekiştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Cisse, sözlerini ünlü Fransız pilot, yazar ve şair Antoine de Saint- Exupery'nin "her bitiş yeni bir başlangıçtır" ifadesiyle bitirerek ülkesine dönecek Fransız askerlerine iyi yolculuklar diledi.

Üste hiçbir yerde Fransız bayrağının yer almaması ve üssün girişindeki "Elements Français au Senegal" yazılı tabelaların törenden önce indirilmiş olması dikkati çekti.

Sabah saatlerinde de Dakar yakınlarındaki Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'ndaki Fransa'ya ait askeri hava üssünün teslimi sağlanmıştı.

Camp Geille'in de teslim edilmesiyle Fransa'nın Senegal'de kalıcı herhangi bir üssü ya da yerleşkesi kalmadı.

Fransa'nın 1960'dan bu yana Senegal'de sürdürdüğü askeri varlığı da sona ermiş oldu.

Senegal Cumhurbaşkanı Faye duyurmuştu

Fransız askerlerinin Senegal'den ayrılacağı ilk kez Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye tarafından yıl başında duyurulmuştu.

Faye, Senegal ile Fransa arasındaki askeri işbirliğinin devam edeceğini ancak ülkelerinde artık yerleşik bir Fransız askeri üssüne gerek olmadığını kaydetmişti.

Senegal'de konuşlu 350 Fransız askeri Senegal Silahlı Kuvvetlerine eğitim ve tatbikat desteği veriyordu.

Martta başlayan çekilme süreci kapsamında, Dakar ve civarında bulunan çeşitli yerleşke ve tesisler peyderpey Senegal yönetimine iade edilmişti.

Sömürge döneminin sona ermesinden bu yana asker bulundurduğu Afrika ülkelerinin yüzde 70'inden fazlasından ayrılmak zorunda kalan Fransa, kıtada sadece Cibuti (1500 asker) ve Gabon'da (350 asker) varlığını sürdürecek.

Daha önce Çad da Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmiş ve bu kapsamda Çad'daki Fransız askerlerinin çekilme süreci geçen yıl aralık itibarıyla başlamıştı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso da yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshetmiş, ülkelerindeki Fransız askerlerini göndermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Senegal'deki Askeri Üssünü Teslim Etti - Son Dakika

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