PARİS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Alice Rufo, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubunun Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir misyon kapsamında Umman Denizi'ne ulaştığını duyurdu.
Cuma günü Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye konuşan Rufo, Fransa'nın tutumunun "tamamen savunma amaçlı" olduğunu ve uluslararası hukuka tam saygı çerçevesinde, boğazdaki seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.
Rufo, uçak gemisi grubunun Körfez bölgesindeki varlığının durumu değerlendirme ve bölgesel ile küresel diplomatik denklemde ağırlığını koyma imkanı sağladığını kaydetti.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Fransız donanmasının amiral gemisi 6 Mayıs'ta Süveyş Kanalı'ndan geçtikten sonra, Fransa'nın askeri destek üssünün bulunduğu Cibuti'de birkaç gün mola verdi.
Son Dakika › Güncel › Fransa Uçak Gemisi Hürmüz Boğazı'na Ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?