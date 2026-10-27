Fransa Ulusal Meclisi'nde terör saldırısında ölen Wangi için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Fransa Ulusal Meclisi'nde terör saldırısında ölen Wangi için saygı duruşu yapıldı

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Fransa Ulusal Meclisi'nde, 23 Ekim'de Yvelines'teki terör saldırısında ölen Wangi için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törene Başbakan Lecornu ve Wangi'nin ailesi katıldı; Meclis Başkanı Braun-Pivet saldırıyı ırkçı saikli terör olarak niteledi.

Fransa'da geçen haftaki terör saldırısında yaşamını yitiren Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi'nin anısına Ulusal Mecliste 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Başkent Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, hükümete soru faslından önce 23 Ekim'de Yvelines ilinde gerçekleşen terör saldırısında ölen Wangi anıldı.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh ve Wangi'nin ailesinin de katıldığı Meclis Genel Kurulu'nda, Wangi için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, burada yaptığı konuşmada, "Geçen cuma günü Trappes ve La Verriere kentlerinde ırkçı saikli bir terör saldırısı ülkemizi vurdu." dedi.

Açıklanan son veriler kapsamında terör saldırısında 4'ü ağır toplam 7 kişinin yaralandığını belirten Braun-Pivet, saldırganın hedef aldığı 8 kişinin ise fiziksel olarak yaralanmadığını dile getirdi.

Braun-Pivet, "Genç bir adam, Sayın Pengo Bossio Wangi hayatını kaybetti." diyerek, bu terör saldırısıyla ilgili en az 128 mermi kovanının bulunduğunu aktardı.

Kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi olmasa bu bilançonun daha ağır olacağını söyleyen Braun-Pivet, Wangi'nin Karma Dövüş Sanatları (MMA) alanında umut vadeden 26 yaşındaki bir genç olduğunu ifade etti.

"Irkçılık öldürür"

Braun-Pivet, "Onun hayalleri, projeleri ve inşa edecek bir hayatı vardı." diyerek, ırkçılıktan kaynaklanan nefretin Wangi'den bu geleceği çaldığını dile getirdi.

"Bu terör eylemi, bize unutmamamız gereken şu gerçeği hatırlatmalı: ırkçılık öldürür, ötekine duyulan nefret öldürür." ifadesini kullanan Braun-Pivet, tüm milletvekilleri adına Wangi'nin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Süreç

Yvelines iline bağlı komşu kentler Trappes ve La Verriere'de 23 Ekim'de Kevin T, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ağır yaralanmıştı.

39 yaşındaki zanlı Kevin T, olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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