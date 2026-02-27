Fransa, Vatandaşlarına Seyahat Uyarısı Yaptı

Fransa, İran ile ABD arasında olası çatışma ihtimaline karşı vatandaşlarına İsrail'e ve işgal altındaki Filistin topraklarına seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız vatandaşlarına "İran'daki güvenlik durumu nedeniyle İsrail, Kudüs ve Batı Şeria'ya seyahatlerin şiddetle tavsiye edilmediği" belirtildi.

Bölgesel gelişmelerin, hava sahasının kapatılmasına, uçuş iptallerine ve ertelenmelerine yol açabileceği belirtilen açıklamada şu anda İran'da bulunan vatandaşlara da azami itidal çağrısı yapıldı.

Ayrıca İran'daki Fransız vatandaşlarından gösteri ve toplantılardan kaçınmaları ve Fransa'nın Tel Aviv ve Kudüs konsolosluklarının hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri istendi.