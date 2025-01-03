Fransa ve Almanya'dan Suriye'ye Ziyaret - Son Dakika
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Fransa ve Almanya'dan Suriye'ye Ziyaret

Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları, Suriye'nin yeni yönetimiyle barışçıl geçişi görüşmek için Şam'da.

03.01.2025 11:17
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(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara ile görüşmek üzere Şam'a gitti. Barrot ziyarete ilişkin, "Fransa ve Almanya birlikte, tüm farklılıklarıyla Suriye halkının yanındadır" açıklamasını yaparken; Baerbock, "Fransız mevkidaşım sayın Barrot ile Avrupa Birliği adına gerçekleştirdiğim ziyaret açık bir işarettir: Avrupa ile Suriye arasında, Almanya ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıç mümkündür" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Suriye'nin yeni yönetiminin lideri eş-Şara ile görüşmek üzere Suriye'ye gitti. Barrot, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Annalena Baerbock ile Şam'a gidiyorum. Fransa ve Almanya birlikte, tüm farklılıklarıyla Suriye halkının yanındadır. Suriye'de, Suriyelilere ve bölgesel istikrara hizmet edecek barışçıl ve talepkar bir geçişi teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Baerbock ise şu açıklamayı yaptı:

"On yıllardır süren baskı, Esad rejiminin zulmü ve korkunç iç savaş Suriye'de milyonlarca insan üzerinde büyük yaralar açtı. Bütün bir ülke bundan yara aldı ve aynı zamanda şimdi geleceğin daha iyi olacağına dair haklı bir umut besliyor. Esad yönetiminin acı dolu dönemi sona erdi. Yeni bir sayfa açıldı ama henüz yazılmadı. Çünkü şu anda Suriyeliler ülkelerinin kaderini yeniden kendi ellerine alma şansına sahipler.

Suriye halkına yıllardır kesintisiz olarak sağladığımız insani yardımın yanı sıra, kapsayıcı ve barışçıl bir iktidar geçişinde, toplumun uzlaşmasında ve yeniden inşasında onlara destek olmak istiyoruz. Hepimiz bunun zorlu bir yol olacağının farkındayız. Bugün Fransız mevkidaşım sayın Barrot ile Avrupa Birliği adına gerçekleştirdiğim ziyaret açık bir işarettir: Avrupa ile Suriye arasında, Almanya ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıç mümkündür. Bugün Şam'a desteğimizi sunarak ve aynı zamanda yeni yöneticilerden beklentilerimizi net bir şekilde ifade ederek gidiyoruz. Yeni bir başlangıç ancak etnik ya da dini grup ayrımı yapılmaksızın tüm Suriyelilere siyasi süreçte yer verilmesi halinde mümkün olabilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fransa ve Almanya'dan Suriye'ye Ziyaret - Son Dakika

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