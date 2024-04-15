Paris'te düzenlenen Sudan ve Komşu Ülkelere Yönelik Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'nda Fransa ve Almanya, Sudan'daki insani felaket karşısında sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Sudan ve Komşu Ülkelere Yönelik Uluslararası İnsani Yardım Konferansı kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.
Konferansın düzenlenme amacının Sudan'daki insani felaket karşısındaki sessizliğe son verilmesi olduğunu belirten Sejourne, Sudan halkının unutulmadığını ifade etti.
Sejourne, milyonlarca Sudanlının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve çatışmalar sebebiyle yaklaşık 8 milyon sivilin yerlerinden edildiğini belirtti.
Sudan halkına yönelik insani yardım konusunda inisiyatif alınmasını ve bölgede ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını belirten Fransa Dışişleri Bakanı, Sudanlılar için özgürlük, adalet ve demokrasi gereğini vurguladı.
Sejourne, bu konferans ile Sudan'ın temel insani ihtiyaçlarına yönelik uluslararası müdahalenin finanse edilmesinin ve yardımlara engelsiz erişimin sağlanmasında ilerleme kaydedilmesinin amaçlandığını aktardı.
Janez Lenarcic de Sudan ve bölgesi için insani yardımların önemine işaret etti.
Sudan'daki iç savaşın görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Lenarcic, "Uluslararası toplum, bu felakete son verilmesi için üzerine düşeni yapmalı" şeklinde konuştu.
50 milyon Sudanlının etkilendiği savaşta çocukların gözleri önünde yaşanan felaketi düşündüğünü ifade eden Lenarcic, "bu çılgınlığa bir son verilmesi gerektiğini" kaydetti.
Sudan'daki savaşın manşetlerde yer almayan krizlerden biri olduğuna işaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da Sudan'daki insanların acılarını görmezden gelmediklerini göstermek ve savaşın sona erdirilmesi konusunda çalışmak için bir araya geldiklerini belirtti.
Baerbock, Sudan'da iki generalin halkın sırtından iktidar mücadelesi verdiği için her gün insanların öldüğünü söyleyerek "Bu acı haberlerde çıkmıyor ancak oradaki insanların acısı tahayyül edilemez. 8,5 milyon kadın, erkek ve çocuk yerlerinden edildi, 2 milyon kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı." dedi.
Baerbock, "Sudan'daki insani durum tam anlamıyla felaket ve nüfusun yarısı, 25 milyon insan, acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Uluslararası toplum olarak şimdi büyük önlemler almazsak Sudan korkunç bir açlık felaketiyle karşı karşıya kalacak. En kötü durumda bu yıl 1 milyon kişi açlıktan ölebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Sudan'ın komşu ülkelerinde de durumun dramatik olduğunu kaydeden Baerbock, bu insanların hayatta kalabilmeleri için ihtiyaç duyulan yardımların sağlanabilmesi için ülkesinin bugün 244 milyon avro ilave insani yardımda bulunacağını bildirdi.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın, Sudan'daki durumla ilgili hükümetle istişarede bulunmadan bakanlar düzeyinde konferans düzenlemesini kınadığını bildirmişti.
Sudan'daki savaş
Sudan, 1 yıldır, 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlayan ordu ve HDK arasındaki çatışmalara sahne oluyor.
Sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı birlikte darbe düzenleyen iki güç arasında askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından Nisan 2023'te çatışmalar başlamıştı.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalarda 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi.
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