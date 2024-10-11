Fransa ve İngiltere'den Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Fransa ve İngiltere'den Acil Ateşkes Çağrısı

BMGK'de Fransa ve İngiltere, İsrail-Hizbullah çatışmaları için acil ateşkes talep etti.

11.10.2024 00:16
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BİRLEŞMİŞ Fransa ve İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın durdurulması için acil ateşkes çağrısında bulundu.

BMGK'de, " Orta Doğu'daki Durum" başlığı altında gerçekleştirilen oturumda, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaların sonuçları ele alındı.

Orta Doğu'da "gerginliğin azaltılmasının zamanının geldiğine" vurgu yapan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, "Her şeyden önce Lübnan'da acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

Riviere, "Uluslararası insancıl hukuku korumamız gerektiğini hatırlatmamız zorunludur. Bu herkes için geçerlidir. Tüm bölgesel aktörler itidal göstermelidir." ifadesini kullandı.

BMGK'deki son görüşmelerden bu yana "en ufak bir iyileşme olmadığını", aksine durumun "daha da kötüleştiğini" söyleyen Riviere, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına devam etmesini, İsrail'in de "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden kara saldırılarını" eleştirdi.

Fransız diplomat, "Bunun bedelini sivil halk ağır şekilde ödüyor. 1 milyondan fazla insan yerinden edildi." diyerek, çözümün BM'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

İngiltere Lübnan'daki Suriyeli mültecilerle ilgili endişelerini paylaştı

BMGK toplantısında söz alan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward de Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalardan Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin olumsuz etkilendiğini belirtti.

İsrail'in sivil kayıpları en aza indirmek için "mümkün olan her şeyi yapması" gerektiğini ifade eden Woodward, "Lübnan'daki Suriyeli mülteciler, zaten evlerinden edilmiş durumdalar. Şimdi bir çatışmaya veya Esad rejiminin zulmüne maruz kalmak arasında bir seçimle karşı karşıyalar." dedi.

Woodward, BM'nin Lübnan Geçiçi Barış Gücü'nün (UNIFIL) 2 üyesinin İsrail askerleri tarafından yaralanması sebebiyle duyduğu endişeyi dile getirirken, bu tür saldırıların "kabul edilemez" olduğunu, tüm tarafların gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti.

" İran'ın Hizbullah, Hamas ve Husiler de dahil olmak üzere milislere verdiği destekle Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı rolünü gözden kaçırmamalıyız." diyen Woodward, Tahran yönetimine İsrail'e saldırılarını ve milislere verdiği desteği durdurması çağrısında bulundu.

Barbara Woodward, "Lübnan, Hizbullah ve İsrail arasında hemen bir ateşkes ve İsrail-Lübnan sınırının her iki tarafında yaşayan insanlar için güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak üzere derhal müzakereler gerekiyor." diye konuştu.

Woodward, diplomasinin yerini şiddetin alması durumunda çatışmaların "daha geniş bölgeye sıçraması" riskinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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