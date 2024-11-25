Fransa ve İngiltere, Ukrayna\'ya Asker Gönderebilir

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Fransa ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri birlikler gönderme seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Le Monde gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi üzerine Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da başını çektikleri bir koalisyon gücü oluşturulması seçeneğini yeniden masaya yatırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında "Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığı' şeklindeki açıklamasının o dönem Almanya başta olmak üzere batılı ülkelerin tepkisine yol açtığı hatırlatılan haberde, bu seçeneğin tamamen askıya alınmadığı iddia edildi.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'ya batılı birlikler ve özel savunma gruplarının gönderilmesine ilişkin görüşmelerin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 11 Kasım'da Fransa'ya yaptığı ziyaret ile yeniden alevlendiği ileri sürüldü.

İngiliz bir askeri kaynağa göre, "İngiltere ve Fransa arasında, Avrupa'da Ukrayna ve kıta savunmasına odaklanan çekirdek bir müttefik grup oluşturmaya ilişkin" müzakereler sürüyor.