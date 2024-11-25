Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir - Son Dakika
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Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir

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Fransa ve İngiltere, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya askeri birlik gönderme seçeneğini değerlendiriyor.

25.11.2024 15:54
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Fransa ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri birlikler gönderme seçeneğini yeniden değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Le Monde gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi üzerine Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da başını çektikleri bir koalisyon gücü oluşturulması seçeneğini yeniden masaya yatırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şubat ayında "Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığı' şeklindeki açıklamasının o dönem Almanya başta olmak üzere batılı ülkelerin tepkisine yol açtığı hatırlatılan haberde, bu seçeneğin tamamen askıya alınmadığı iddia edildi.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Avrupa ülkeleri arasında Ukrayna'ya batılı birlikler ve özel savunma gruplarının gönderilmesine ilişkin görüşmelerin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 11 Kasım'da Fransa'ya yaptığı ziyaret ile yeniden alevlendiği ileri sürüldü.

İngiliz bir askeri kaynağa göre, "İngiltere ve Fransa arasında, Avrupa'da Ukrayna ve kıta savunmasına odaklanan çekirdek bir müttefik grup oluşturmaya ilişkin" müzakereler sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Macron, şubatta yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti. Fransız muhalifler bu açıklamaları nedeniyle Macron'u "ülkeyi savaşa sürüklemekle" suçlarken, bazı Avrupa ülkeleri de Macron'a tepki göstererek Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalinin söz konusu olmadığını savunmuştu.

Fransa ve İngiltere, Ukrayna\'ya Asker Gönderebilir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Özgür Özer:
    Zorla çıkaracaklar 3. Dünya savaşını… 10 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bunlar alışmış kaostan beslenmeyi 6 1 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    kan emiciler zelenski hala hayatta ona yanıyorum milyonlarca insanların hayatına sebeb olmus bir kukla 4 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Putinde onlari öldürür 1 0 Yanıtla
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