Fransa ve Senegal Askeri Çekilme Komisyonu Kuruyor - Son Dakika
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Fransa ve Senegal Askeri Çekilme Komisyonu Kuruyor

Fransa ve Senegal, Fransız askerlerinin çekilme koşulları için ortak komisyon oluşturacak.

12.02.2025 19:46
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Fransa ve Senegal, Fransız askerlerinin Senegal'den çekilme koşullarını düzenlemek için ortak komisyon kurulmasına karar verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransız askeri unsurlarının Senegal'den çekilme koşullarını düzenlemek ve Fransa'nın buradaki askeri tesislerinin 2025'in sonuna kadar devrini tamamlamak amacıyla ortak komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İki ülke, tüm tarafların stratejik önceliklerini dikkate alan savunma ve güvenlik alanında yeni bir işbirliği üzerine çalışmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

Fransa Afrika'dan ayrılıyor

Son gelişmeler ışığında, sömürge döneminin sona ermesinden bu yana asker bulundurduğu Afrika ülkelerinin yüzde 70'inden fazlasından ayrılmak zorunda kalan Fransa, kıtada sadece Cibuti (1500 asker) ve Gabon'da (350 asker) varlığını sürdürecek.

Daha önce Çad ve Senegal, ülkelerindeki Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmiş ve bu kapsamda Çad'daki Fransız askerlerinin çekilme süreci geçen yıl aralık itibarıyla başlamıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye da ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını açıklamıştı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso da yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshetmiş, ülkelerindeki Fransız askerlerini göndermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa ve Senegal Askeri Çekilme Komisyonu Kuruyor - Son Dakika

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