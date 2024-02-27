Fransa ve Ukrayna Büyükelçilikleri, Ukrayna direnişini konu alan fotoğraf sergisi düzenledi - Son Dakika
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Fransa ve Ukrayna Büyükelçilikleri, Ukrayna direnişini konu alan fotoğraf sergisi düzenledi

Fransa ve Ukrayna Büyükelçilikleri, Ukrayna direnişini konu alan fotoğraf sergisi düzenledi

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna halkının direnişini konu alan ortak fotoğraf sergisi düzenledi. Sergiye Fransa ve Ukrayna büyükelçileri ve birçok davetli katıldı. Sergide yer alan fotoğraflar, Ukraynalıların dayanışmasına ve insanlığına tanıklık ettiğini gösteriyor.

27.02.2024 22:33
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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna halkının direnişini konu alan ortak fotoğraf sergisi düzenledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliği yaptığı sergiye, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Dumont, 2015'ten 2019'a kadar Ukrayna'da büyükelçilik yaptığını belirterek, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı "geniş çaplı işgalin kendisinde şok etkisi yarattığını" söyledi.

Dumont, "Bu şoku, bu akşam sizler için sergilenen ve Rusya'nın saldırganlığının başlangıcından bu yana Ukraynalıların maruz kaldığı insanlık trajedisinin boyutlarını gözler önüne seren fotoğraflara bakınca bir kez daha hissediyorum." dedi.

Sergilenen fotoğrafların, savaşa karşı birlikte duran Ukraynalıların dayanışmasına ve insanlığına tanıklık ettiğini söyleyen Dumont, Fransa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımlara değindi.

Dumont, ülkesinin, çatışmaların başlangıcından bu yana, ikili düzeyde veya Avrupa Birliği aracılığıyla Ukrayna'yı askeri ve ekonomik olarak desteklediğini söyledi.

Yakın zamanda "İkili Güvenlik Anlaşması" imzalandığını anımsatan Dumont, şunları kaydetti:

"Fransa, bu anlaşmayla Ukrayna'ya 2023'te sağlanan 2,1 milyar avro ve 2022'de sağlanan 1,7 milyar avro yardımdan sonra 2024'te 3 milyar avroya kadar ek askeri yardım sağlamayı taahhüt ediyor. Bu yardım, Ukrayna'nın uzun vadede egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kabiliyetine katkıda bulunacak."

Büyükelçi Bodnar da iki yıl önce, 24 Şubat'ta Rus tanklarının Ukrayna sınırlarını geçtiğini, Rus uçaklarının ve füzelerin Ukrayna semalarına girdiğini söyledi.

"Rusya yine kışkırtılmamış bir savaşa girişti ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı başlattı." diyen Bodnar, Ukraynalıların teslim olmayı reddettiğini vurguladı.

Bodnar, 2022'den bu yana Rusya tarafından işgal edilen toprakların yarısının geri alındığını kaydederek, savaşın halen sürdüğünü söyledi.

Büyükelçi Bodnar, sergide, Anadolu Ajansı foto muhabiri Özge Elif Kızıl'ın Harkiv'de çektiği fotoğrafın da yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Fransa, Ankara, Rusya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ve Ukrayna Büyükelçilikleri, Ukrayna direnişini konu alan fotoğraf sergisi düzenledi - Son Dakika

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