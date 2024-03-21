Fransız Dışişleri Bakanlığı, İsrailli askerin Filistinliye hakaret ettiği görüntüleri şoke edici buldu

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Fransız asıllı İsrailli askerin, gözleri bağlı bir Filistinli'ye hakaret ettiği görüntüleri şoke edici ve iğrenç bulduklarını bildirdi.

Sözcü Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabiri, Sözcü Lemoine'ye, kendisini Fransa ve İsrail çifte vatandaşı bir asker olarak tanıtan kişinin, gözleri bağlı bir Filistinliye hakaret ettiği anlara ait olan ve sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntüleri hatırlattı.

Lemoine, AA muhabirinin, İsrail ordusunun saflarında Gazze'de görev yapan ve savaş suçları ile insanlığa karşı suçlar işlemiş olabilecek 4 bin Fransız asıllı İsrail askeri hakkında soruşturma açmayı planlayıp planlamadıklarına dair sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu görüntü şoke edici ve iğrenç. Olası hukuki sonuçlarla ilgili olarak başlangıçta belirttiğim şey buydu; Fransız vatandaşlığına sahip kişilerce yabancı ülkelerde işlenen suçları ele almakla yetkili makam Fransız yargısıdır ve anayasal bir ilke olan kuvvetler ayrılığına uygun olarak bu yetkiyi bağımsız bir şekilde kullanmaktadır."

Fransa'nın İsrail'e gönderdiği silah veya silah parçaları hakkında Uluslararası Adalet Divanının kararı ışığında daha kapsamlı bir soruşturma gerekip gerekmediğine ilişkin soruyu da Lemoin, "Fransa, savaş malzemelerinin kullanımına ilişkin son derece sıkı bir izin mekanizmasına sahip. Bu mekanizma, bakanlıklar arası, titiz ve vakalara göre incelemeye dayanmakta." şeklinde cevapladı.

Bu mekanizmanın, silahların ticaretine ilişkin anlaşmadaki gibi farklı kriterleri baz aldığını belirten Lemoine, bu kapsamda silah gönderilen ülkenin, insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Lemoine, Fransa'nın, savunma ekipmanları konusunda İsrail'in marjinal bir ortağı olduğunu ifade ederek 2022 yılında, Fransa'nın savaş ekipmanları ihracatında İsrail pazarının yüzde 0,1'i oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan, muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Fransız asıllı İsraillilerin İsrail ordusunda görev almasına olanak sağlayan 1959 tarihli Fransa-İsrail mukavelesinin askıya alınmasını talep etti.

Sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntülerde, üniformalı askerlerin bir kamyondan gözü kapalı kişileri indirerek diğer bir araca bindirdiği görülüyor.

Üzerinde beyaz tulum olan söz konusu grup, kamyondan indirilirken Fransızca konuşan bir kişinin hakaretine maruz kalıyor.