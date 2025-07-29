Fransız Avukatlardan UCM'ye Soykırım Suçu İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransız Avukatlardan UCM'ye Soykırım Suçu İddiası

29.07.2025 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız avukatlar, hükümeti İsrail'in Filistin'deki suçlarına ortaklıkla suçlayarak UCM'ye başvurdu.

Fransa'da avukatlar, hükümet ve 19 milletvekili hakkında " İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına ortaklık ettikleri" suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Barış için Yahudi Fransız Birliğinin (UJFP) internet sitesinde yer alan habere göre, yüzden fazla Fransız avukatın üyesi olduğu Orta Doğu'da Adalet için Avukatlar Derneği (AJPO), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan François Bayrou, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve 19 milletvekilini İsrail'in Gazze'de ve işgal altındaki topraklarda işlediği suçlara ortaklık etmekle suçladı.

AJPO, "İsrail devletinin işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarını işlemesini kolaylaştırdığına ve kolaylaştırmaya devam ettiğine inanmak için makul gerekçeler olduğunu" belirterek, hükümet yetkilileri hakkında soruşturma açılması için UCM'ye başvurdu.

UCM'ye yapılan 56 sayfalık başvuruda Fransız hükümetinin UCM'nin yetkisi altında bulunan Roma Statüsünün 25. Maddesinin 3. fıkrası gereğince "İsrail'in işlediği suçlara ortaklık ettiği" vurgulandı.

Başvuruda, hükümetin İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlara "manevi ve diplomatik" desteğin yanı sıra Fransız-İsrail çifte vatandaşı askerleri cezalandırmaması ve İsrail'e silah desteği sağlamasıyla bu suçlara "maddi destek" verdiği belirtildi.

AJPO'nun başvurusunda, hükümetin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki sömürgeleştirme faaliyetlerine de engel olmayarak "ekonomik destek" sağladığı da kaydedildi.

Mahkemeye sunulan gerekçelerde "İsrail'in işlediği suçlardan haberdar olan" Fransa'nın "bu suçların işlenmesini kolaylaştırmaması, aksine engellemesi yükümlülüğü olduğu" hatırlatılırken, hükümetin eylemsizliğinin "suçların bu kadar uzun ve ağır şekilde işlenmesine" yol açtığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Milletvekili, Batı Şeria, Politika, Filistin, Hükümet, Fransa, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Avukatlardan UCM'ye Soykırım Suçu İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış
Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun’daki bir düğünde sahne aldı Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı
Bursa’da yangın yerleşim yerlerine sıçradı İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar Bursa'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı! İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar
Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
Bursa’da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı Bursa'da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü

14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
12:25
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
20:40
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
20:16
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova’da yangınlar söndürüldü
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü
20:15
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
20:11
Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak’tan kahreden haber
Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber
19:45
Tunus’taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı’na gençlerden yoğun ilgi
Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
19:26
Ali Babacan’dan orman yangınları için TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı
Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
19:25
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 15:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: Fransız Avukatlardan UCM'ye Soykırım Suçu İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.