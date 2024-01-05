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Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştirdiği için 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı - Son Dakika
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Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştirdiği için 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı

Fransız eski basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren bir paylaşım yapması nedeniyle 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonu'ndan çıkarıldı. Gomis'in ayrıca 2024 Paris Olimpiyatları Büyükelçilik görevinden de atılması bekleniyor. Paylaşımında Fransız topraklarının haritalarını kullanarak İsrail'in politikasını eleştiren Gomis, Yahudi karşıtı olduğu suçlamalarını reddetmişti.

Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail\'in sömürgecilik politikasını eleştirdiği için 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı
05.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:32
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İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı.

Bu yıl Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Büyükelçisi Gomis'in adının, İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren bir paylaşımının ardından 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonu sitesinde yer alan üyeler listesinden çıkarıldığı görüldü.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gomis'in 2024 Paris Olimpiyatları Büyükelçilik görevinden atılıp atılmayacağı da ilerleyen günlerde kararlaştırılacak.

Eski Fransız basketbolcu, ayrıca Paris Olimpiyat Oyunları Yönetim Konseyi üyesi. Fransız basını, Gomis'in 2024 Paris Olimpiyatları kapsamındaki diğer görevlerinden de uzaklaştırılacağını belirtiyor.

Gomis'in atılmasına neden olan paylaşım

Gomis, Instagram hesabından 9 Ekim 2023'te İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştiren paylaşım yapmıştı.

Söz konusu paylaşımda, 1947, 1967 ve 2023 olmak üzere 3 farklı tarihte Fransız topraklarının haritası bulunuyordu.

Paylaşımdaki haritalarda zamanla İsrail bayrağının Fransa bayrağının yerini aldığı görülüyor.

Gomis, paylaşımında "Bu durumda siz ne yapardınız?" ifadesini kullanmıştı.

Eski basketbolcu, bir gün sonra paylaşımını silerken, Yahudi karşıtı olduğuna ilişkin suçlamaları reddetmişti.

Ulusal basın, Fransa Olimpiyat Komitesi Etik Kurulunun tavsiyesi üzerine Gomis'in 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarılacağını aktarmıştı.

Kurul, üyelerin tarafsız olması gerektiği ve Gomis'in İsrail'in politikasına ilişkin paylaşımının etik prensipleri ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştirdiği için 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'in sömürgecilik politikasını eleştirdiği için 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan çıkarıldı - Son Dakika
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