Fransız Çiftçiler, İthal Ürünleri Protesto Etmek İçin Market Zincirinde Eylem Düzenledi

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Fransız çiftçiler, ülkenin güneyindeki Anglet kentinde, uluslararası market zincirinin bir şubesindeki ithal ürünleri raflardan indirdi.

Yerel Sud Ouest gazetesinin haberine göre, hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, Anglet'te uluslararası bir market zincirinin şubesinde eylem düzenledi.

Et ürünlerinin de olduğu farklı reyonları gezen çiftçiler, burada gördükleri ithal ürünleri raflardan kaldırdı.

Çiftçiler, müşterilerin "nereden geldiği belli olmayan" ürünler tükettiğini iddia etti.

Bir çiftçi, Polonya menşeli ürünlerle dolu bir market arabasına turuncu boya püskürttü.

Fransa'nın farklı kentlerinde gelirlerinin az olmasından şikayet eden çiftçiler, hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler bu kapsamda, bazı yol ve otoyolları trafiğe kapatmıştı.