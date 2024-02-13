Fransız doktor: Gazze\'deki çocuklar ameliyathaneye ulaşamadan ölüyor

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Gazze'deki Avrupa Hastanesinde 2 hafta görev yapan Fransız doktor heyetindeki anestezi uzmanı Chems Eddine Bouchakour, Gazze'de İsrail'in saldırılarına maruz kalan çocukların ameliyathaneye ulaşamadan öldüklerini söyledi.

Gazze'de ateşkes talebiyle 3-6 Şubat tarihlerinde Mısır ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Fransız muhalefet milletvekilleri, Gazze'de 2 hafta görev alan Fransız doktor heyetini Ulusal Meclis'te ağırladı.

Heyetteki anestezi uzmanı Bouchakour burada yaptığı konuşmada, Gazze'deki Avrupa Hastanesinin bir şehrin içinde başka bir kenti andırdığını belirterek, "Çünkü bu hastanenin içinde insanların yaşadığı sokaklar olduğu izlenimine kapılıyoruz. Hastanenin içinde yemek yapan insanlar var, oyun oynayan çocuklar var." ifadelerini kullandı.

Bouchakour, hastanenin çevresinde 25 bin ila 30 bin kişinin yaşadığını ifade ederek, burayı bir "köye" benzetti.

Bu durum karşısında şaşırdığını belirten Bouchakour, bölgedeki dramatik duruma rağmen Filistinlilerin kendilerini gülümseyerek karşıladığını anlattı.

Bouchakour, "Gazze'de çocukların ameliyathaneye ulaşmaya vakitleri olmuyor, daha önce ölüyorlar" ifadesini kullanarak, hastanenin içindeki çalışma şartlarının çok zor olduğunu vurguladı.

Sahada görev alan Filistinli doktorların aylardır evlerine dönemediğine işaret eden Bouchakour, karın, göğüs ve kafasından yaralanan insan sayısının da "dikkat çekici" olduğunu kaydetti.

Bouchakour, Avrupa Hastanesindeki yoğun bakımdaki yaralı hastaların çoğunun birkaç gün içinde öldüğünü belirtti.

Fransız anestezi uzmanı, bölgede tedavi göremeyen, kronik rahatsızlığı olan çok sayıda hastanın da hayatını kaybettiğini anlattı.

Fransız uzman, Gazze'de yeni doğan bazı bebeklerin birkaç saat içinde hipotermi nedeniyle öldüğünü belirtti.

Bouchakour, "Benim çocuklarımın aksine Gazzeli çocuklar F-35'in sesinin ne olduğunu biliyor, (savaş uçakları) F-35 ve F-16'nın sesi arasında ayrım yapabiliyor. Füze ve tank ateşi arasında ayrım yapabiliyor. Bunların mesafesini ayırt edebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Artık hiçbir oyuncağı olmayan çok sayıda çocuk var burada"

Gazze'de aynı hastanede acilde görev alan hemşire Imane Maarifi, "Aileler, yaşamını yitirse dahi yakınlarını hastaneye getiriyor. Çünkü öldüğüne inanmıyorlar." dedi.

Maarifi, tehlikeleri bölgelerden bazı hastaların eşek üstünde hastaneye getirildiğini ifade ederek, çok sayıda kişinin yüzünde yaralar olduğunu, gözünü kaybettiğini söyledi.

Acildeki durumun kaotik olduğunu ve hijyen koşullarının kötü olduğunu aktaran Maarifi, bir hemşire olarak Fransa'da yapmasına izin verilmeyen çok sayıda tıbbi müdahaleyi Gazze'de yapmak durumunda kaldığını anlattı.

Fransız hemşire, "Hastane, bir yaşam alanı. Artık hiçbir oyuncağı olmayan çok sayıda çocuk var burada" diyerek, Gazzeli çocukların kafasından mermi çıkarmak zorunda kaldığını belirtti.

Gazzeli doktorların her şeyini yitirmesine rağmen insanları tedavi etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Maarifi, "Bir çocuğun masum olduğundan nasıl şüphe edilebilir ki?" dedi.

"Hastaneler, sağlık çalışanları ve doktorlar hedef alınıyor"

Gazze'ye giden doktor heyetinden acil doktoru Khaled Benboutrif, 400 yatak kapasiteli Avrupa Hastanesinde şu anda 900 yatak olduğunu aktardı.

Benboutrif, sivillerin hastaneye güvende olmak için geldiğini vurgulayarak, "(İsrail ordusu tarafından) Hastaneler, sağlık çalışanları ve doktorlar hedef alınıyor." dedi.

Avrupa Hastanesinde bir yerden başka bir yere gitmenin kalabalık nedeniyle zor, hastanenin toz içinde olduğunu anlatan Benboutrif, sahada antibiyotik, morfin gibi tıbbi malzeme eksikliği olduğunu ifade etti.

Benboutrif, sahadaki sağlık çalışanlarının çok yorulduğuna dikkati çekti.

Hastanenin çevresinde bir yaşam alanı oluştuğuna, burada kunduracı, kuaför gibi mesleklerin icra edildiğine değinen Benboutrif, İsrail ordusunun bombardımanlarının gece gündüz durmaksızın devam ettiğini vurguladı.

Benboutrif, bölgede çalıştıkları süre zarfında saldırılar nedeniyle bazı günler camlardan uzaklaşmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Gazzelilerin sokakta kendilerinden bebekleri için süt istediğini anlatan Benboutrif, "Yetişkinler tarafından teselli edilmeyi, güvende olduğunu hissetmeyi bekleyen çocukların bakışı en üzücü şeydi." ifadesini kullandı.

Benboutrif, yerel halka düzgün koşullarda yardım edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.