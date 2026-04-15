Fransa Eğitim Bakanlığı, siber saldırıya uğradığını ve bazı öğrencilerin kişisel verilerinin sızdırıldığını açıkladı. Olay, ülkede veri güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu öğrencilerin ad-soyad, okul ve sınıf bilgileri ile e-posta adreslerinin sızdırıldığı belirtildi. Ayrıca EduConnect sistemine ait giriş bilgileri ve şifrelerin de ele geçirildiği ifade edildi.
Saldırının, bir kişinin 2025 yılında EduConnect sistemine bağlı bir öğrenci hesap yönetim hizmetine, yetkili bir personelin kimliğini kötüye kullanarak erişim sağlamasıyla gerçekleştiği aktarıldı.
Aralık 2025’te tespit edilen güvenlik açığının giderildiği açıklanırken, verileri sızdırılan öğrenci sayısının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bakanlık, saldırının ardından kriz masası oluşturduğunu ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Fransa'da tüm öğrenciler ayakta! Kişisel verileri internete sızdı
