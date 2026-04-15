Fransa'da tüm öğrenciler ayakta! Kişisel verileri internete sızdı - Son Dakika
Fransa'da tüm öğrenciler ayakta! Kişisel verileri internete sızdı

Fransa\'da tüm öğrenciler ayakta! Kişisel verileri internete sızdı
15.04.2026 10:06
Fransa Eğitim Bakanlığı’na yönelik siber saldırıda öğrencilerin kişisel verileri sızdırıldı. Ad, okul, e-posta ve EduConnect giriş bilgilerini içeren verilerin, yetkili kimliği kullanılarak sisteme girilmesiyle ele geçirildiği açıklandı. Güvenlik açığı kapatılırken, etkilenen öğrenci sayısı araştırılıyor. Olay sonrası kriz masası kuruldu ve suç duyurusunda bulunuldu.

Fransa Eğitim Bakanlığı, siber saldırıya uğradığını ve bazı öğrencilerin kişisel verilerinin sızdırıldığını açıkladı. Olay, ülkede veri güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

KİŞİSEL BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu öğrencilerin ad-soyad, okul ve sınıf bilgileri ile e-posta adreslerinin sızdırıldığı belirtildi. Ayrıca EduConnect sistemine ait giriş bilgileri ve şifrelerin de ele geçirildiği ifade edildi.

YETKİLİ KİMLİĞİ KULLANILDI

Saldırının, bir kişinin 2025 yılında EduConnect sistemine bağlı bir öğrenci hesap yönetim hizmetine, yetkili bir personelin kimliğini kötüye kullanarak erişim sağlamasıyla gerçekleştiği aktarıldı.

GÜVENLİK AÇIĞI KAPATILDI

Aralık 2025’te tespit edilen güvenlik açığının giderildiği açıklanırken, verileri sızdırılan öğrenci sayısının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KRİZ MASASI KURULDU

Bakanlık, saldırının ardından kriz masası oluşturduğunu ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da tüm öğrenciler ayakta! Kişisel verileri internete sızdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Fransa'da tüm öğrenciler ayakta! Kişisel verileri internete sızdı - Son Dakika
