 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız Gazeteci: İsrail'in Gazzelileri göç ettirme isteği Nazileri hatırlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız Gazeteci: İsrail'in Gazzelileri göç ettirme isteği Nazileri hatırlatıyor

Fransız gazeteci Jean Quatremer, İsrailli yetkililerin, Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesinin, Nazilerin 1933'te Yahudilere yönelik projelerini hatırlattığını belirtti. Quatremer, Nazilerin, önce Yahudilerin mal varlıklarına el koyduğunu ardından kendi topraklarında yaşayan Yahudilerin tamamını Madagaskar'a sürme fikrini geliştirdiğini dile getirdi. İsrail'in, Filistinlileri zorla göç ettirdiği takdirde, 'İsrail'i, Gazze'de soykırım işlemekle suçlayanları ve İsrail ile Nazileri bir tutanları haklı çıkaracağı' değerlendirmesinde bulundu.

Fransız Gazeteci: İsrail\'in Gazzelileri göç ettirme isteği Nazileri hatırlatıyor
05.01.2024 - 21:11,  Güncelleme: 21:13
Abone Ol

Fransız gazeteci Jean Quatremer, İsrailli yetkililerin, Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesinin, Nazilerin 1933'te Yahudilere yönelik projelerini hatırlattığını belirtti.

Quatremer, dün akşam konuk olduğu LCI kanalında, İsrailli yetkililerin, Gazze halkını Kongo dahil farklı ülkelere göç ettirmek istemesini ele aldı.

İsrailli yetkililerin, Gazzelileri göç ettirmek istemesiyle ilgili Fransız gazeteci, "Bu kesinlikle çok ciddi çünkü İsrail'i dünyanın gözünde tamamen ve hatta sonsuza dek zayıflatıyor. Bu, Nazilerin 1933'te iktidara geldiğindeki projelerini hatırlatıyor. Naziler iktidara geldiğinde projeleri, Yahudileri yok etmek değildi, onların gitmelerini sağlamaktı." ifadesini kullandı.

Quatremer, Nazilerin, önce Yahudilerin mal varlıklarına el koyduğunu ardından kendi topraklarında yaşayan Yahudilerin tamamını Madagaskar'a sürme fikrini geliştirdiğini dile getirdi.

Nazilerin, "Madagaskar" adını verdiği bu projeden vazgeçtikten sonra Yahudilere yönelik soykırım başlattığını anlatan Quatremer, İsrail'in, Filistinlileri zorla göç ettirdiği takdirde, "İsrail'i, Gazze'de soykırım işlemekle suçlayanları ve İsrail ile Nazileri bir tutanları haklı çıkaracağı" değerlendirmesinde bulundu.

Quatremer, "bir halkı zorla göç ettirmenin soykırım olduğunu" savunurken, "Herhangi birinin bunu düşünmüş olması bile delilik." dedi.

KDC, iddiaları yalanlamıştı

İsrail basınında, İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer bazı potansiyel alıcı ülkelerle Gazzelileri göndermek için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor ve adını açıklamak istemeyen bir yetkilinin, "Kongo, göçmenleri almak istiyor ve diğerleriyle de görüşmeler içindeyiz." şeklindeki açıklamasına yer veriliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), İsrail basınında çıkan, "İsrail, Filistinli mülteciler konusunda KDC ile müzakerelere başladı." iddiasını yalanlamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Madagaskar, İsrail, Kongo, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Gazeteci: İsrail'in Gazzelileri göç ettirme isteği Nazileri hatırlatıyor - Son Dakika


21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi

Son Dakika
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'a geldi
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 22:00:53. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız Gazeteci: İsrail'in Gazzelileri göç ettirme isteği Nazileri hatırlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement