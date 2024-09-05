Fransız Hemşirenin Gözaltına Alınması Tepki Topladı - Son Dakika
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Fransız Hemşirenin Gözaltına Alınması Tepki Topladı

Fransa'da, Gazze'de görev yapmış Fransız hemşirenin gözaltına alınması, Filistin destekçisi seslerin susturulmaya çalışıldığı gerekçesiyle tepki topladı. İslamofobi platformu kurucusu Avukat Rafik Chekkat ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes, gözaltına alınmanın Filistin halkına destek ve ateşkes için yükselen seslerin bastırılmak istendiği şeklinde yorumladılar. Gözaltına alınan Fransız hemşirenin ise salıverildiği belirtildi.

05.09.2024 22:47
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Fransa'da, Gazze'de görev yapmış Fransız hemşirenin gözaltına alınması "Filistin destekçisi seslerin susturulmaya çalışıldığı" gerekçesiyle tepki topladı.

İslamofobi platformu kurucusu Avukat Rafik Chekkat, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de 15 gün boyunca bir hastanede görev yapan Fransız hemşire Imane Maarifi'nin bugün evinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Avukat Chekkat, "Gazze'de savaşan Fransız askerleri tam bir cezasızlıktan faydalanırken" Maarifi'nin gözaltına alınmasını eleştirdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes ise X paylaşımında, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görev yapmış olan Maarifi'nin, ailesinin önünde evinin aranarak gözaltına alınmasının "Filistin halkına destek ve ateşkes için yükselen seslerin bastırılmak istendiği yönünde hiçbir şüpheye yer bırakmadığını" belirtti.

Portes, gözaltına alınan Fransız hemşirenin salıverildiğini duyurdu.

Gazze'deki görevinin ardından Fransa'ya dönen Maarifi, Filistin'e destek gösterilerine katılmıştı.

Maarifi, Gazze'de hızlıca ateşkes sağlanmasını ve "Filistin'in özgür olmasını" talep ettiğini dile getirmiş ve Fransızları İsrail'i destekleyen markaları boykot etmeye çağırmıştı.

Kaynak: AA

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