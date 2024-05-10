Fransız kontrabasçı Henri Texier İstanbul'da konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransız kontrabasçı Henri Texier İstanbul'da konser verdi

Fransız kontrabasçı Henri Texier İstanbul\'da konser verdi

Fransız kontrabasçı Henri Texier, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Texier'e, konserde, alto saksafonda Sebastien Texier, davulda ise Gautier Garrigue eşlik etti. Texier'in 1965'te kurduğu grup, Fransa'da serbest cazın ilk defa ifade edildiği örneklerin başında geliyor. Henri Texier, son albümü 'Heteroklite Lockdown'u 2022'de yayınladı. Konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

10.05.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız kontrabasçı Henri Texier, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Enstrümanına getirdiği maceracı yaklaşımlarıyla caz tarihinin önemli figürlerinden biri haline gelen Texier'e, konserde, alto saksafonda Sebastien Texier, davulda ise Gautier Garrigue eşlik etti.

Texier'in 1965'te Ornette Coleman ve Don Cherry'den etkilenerek, Klaus Hagel, Jean Max-Albert, Alain Tabar-Nouval, Georges Locatelli ile kurduğu grup, Fransa'da serbest cazın ilk defa ifade edildiği örneklerin başında geliyor.

Dexter Gordon, Chet Baker, Phil Woods, Bud Powell, Donald Byrd gibi Amerikalı caz müzisyenleriyle birlikte çalan ve kayıtlar yapan Henri Texier, son albümü "Heteroklite Lockdown"u 2022'de yayınladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul, Fransa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız kontrabasçı Henri Texier İstanbul'da konser verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 23:43:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız kontrabasçı Henri Texier İstanbul'da konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement