Fransız milletvekili: İsrail\'in Gazze\'yi işgali kalıcı bir göçe yol açacak

Fransa'da muhalif milletvekillerinden Eric Coquerel, İsrail'in 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze'nin Refah kentini işgal etmesinin kalıcı bir göçe yol açacağı ve "Gazze halkının yok olması" anlamına geleceği uyarısında bulundu.
Muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Coquerel, dün Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan Filistin'e destek gösterisinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Geçen hafta beraberindeki milletvekili heyetiyle Gazze'de 1 milyonu aşkın insanın sığındığı Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Coquerel, bölgede yaşanan felakete ilişkin gözlemlerini anlattı.
Coquerel, Gazze'de görev yapan sağlık görevlileriyle görüşmelerinin bölgede bir soykırım işlendiğini gösterdiğini söyledi.
"Soykırımın yapıldığına dair kesin bir inançla geri döndük. Uluslararası düzeyde bir tepki olması ve bir felaketin önlenmesi için kamuoyunu uyarmamız gerekiyor artık." diyen Coquerel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a kara operasyonu düzenleyeceklerine ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi.
Muhalif milletvekili, "Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine, Refah'a gitmelerini istedikten sonra şimdi bu bölgeyi bombalıyorlar ve onlardan Mısır'a gitmelerini istiyorlar. Eğer böyle olursa bu kalıcı bir göçe ve Gazze halkının yok olmasına yol açacaktır. (Netanyahu'nun) İstediği bu." ifadelerini kullandı.
Yerinden edilen insanların mülteci kamplarında zor şartlar altında hayatta kalmaya çalıştığını dile getiren Coquerel, "Şartlar korkunç. Bu bir kaos." dedi.
Gazze'nin güneyindeki Refah kenti, 7 Ekim saldırılarından sonra yerinden edilen 1 milyonu aşkın Filistinliye ev sahipliği yapıyor.
Fransız muhalif parlamenterlerden oluşan heyet "Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması" çağrısı ile 3-6 Şubat'ta Mısır'ı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmişti.
Parlamenterler, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail'e karşı ihtiyati tedbir kararı alınmasına rağmen İsrail'in hiçbir ihtiyati tedbiri uygulamadığını ve "Gazzelileri katletmeye devam ettiğini" dile getirmişti.
Hamas, Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra Hamas'ın isteklerini kabul etmeyeceklerini ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1,4 milyona kadar zorla yerinden göç ettirilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenlemişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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