 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız Milletvekili İsrail Ordusundaki Fransız Asıllı Askerler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız Milletvekili İsrail Ordusundaki Fransız Asıllı Askerler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında, Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına 'ortaklık' ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Portes, Gazze ve Batı Şeria'da işlenen suçların boyutuna dikkat çekerek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Fransız Milletvekili İsrail Ordusundaki Fransız Asıllı Askerler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
23.12.2023 - 19:17,
Abone Ol

Fransa'da, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında, " Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına 'ortaklık' ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların boyutuna dikkati çekti.

Muhalif milletvekili, Gazze ve Batı Şeria'da savaşan Fransız asıllı askerler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusu dilekçesini de paylaşan Portes, bölgede İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu kaydetti.

Thomas Portes, 7 Ekim'den bu yana yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere Gazze halkının yüzde 1'inin öldürüldüğünü anımsatarak, Gazze'de sivillerin zorla yerlerinden edildiğini vurguladı.

Milletvekili Portes, son iki ayda birçok uluslararası hukuk uzmanı ve insan hakları kuruluşunun, bölgede yaşanan zulümleri, "savaş suçları", "insanlığa karşı suçlar" veya "soykırım" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Gazze'de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirten Portes, Gazze'de görevli Fransız asıllı askerlerin bu suçlara "suç ortaklığı" yaptığını ve bu nedenle adalet karşına çıkmaları gerektiğini savundu.

Portes, Fransız adaletinin, bölgede görevli Fransızların uluslararası hukuka ve Fransız hukukuna aykırı eylemlerindeki sorumluluğu araştırmakla yükümlü olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Batı Şeria, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Milletvekili İsrail Ordusundaki Fransız Asıllı Askerler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika


19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18
TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28
Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak

Son Dakika
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
18:28 Comanchero çetesinin lüks araçları artık polisin hizmetinde
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında açıklayacağız'' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 20:14:29. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız Milletvekili İsrail Ordusundaki Fransız Asıllı Askerler Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement