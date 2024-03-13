Fransız Milletvekili İsrailli avukat hakkında suç duyurusunda bulundu

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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Thomas Portes, Filistin halkın yönelik soykırımı körüklemekle suçladığı "Sonsuza kadar İsrail" kuruluşu Başkanı Fransız asıllı İsrailli avukat Nili Kupfer Naouri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Portes, X sosyal medya platformundan, Naouri'nin Fransa'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin temsilcileriyle toplantı düzenlediği ve Fransa'nın söz konusu toplantıyı kınadığı açıklamasında bulundu.

Bu toplantıya Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini bünyesinde barındıran Samiriye Bölge Meclisi Başkanı Yossi Dagan'ın da katıldığını aktaran Portes, Dagan'ın, ocakta Gazze'nin sömürgeleştirilmesini ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini savunduğunu belirtti.

Portes, Naouri'nin 26 Ekim 2023'te "Gazze'de masum sivil nüfus yok." ifadesini kullandığına ve internet ortamında haber yapan Studio Qualita medyasında, Gazze'yi "kökten kazımaya" çağırdığına değinerek, İsrailli avukatın, 18 Şubat'ta Gazze'deki sivil halk için insani yardımın sınırdan kamyonlarla geçmesini engelleyen gösteriye katıldığını kaydetti.

Aylardır Naouri'nin eylemleri ve ifadeleriyle Filistin halkının soykırımını meşru çıkarmayı ve körüklemeyi amaçladığını vurgulayan Portes, Paris Cumhuriyet Savcılığı ve Terörle Mücadele Cumhuriyet Savcılığı nezdinde Naouri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 31 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ve on binlercesinin ise yaralandığını belirten Portes, "Bazı Fransız vatandaşlarından, Filistin halkına yönelik soykırım çağrıları duyulması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Portes, Fransız adaletinin, soykırıma ya da insanlığa karşı suçlara ortak olmaya yönelik her türlü kışkırtma eylemini önlemesi ve cezalandırması gerektiğini savundu.