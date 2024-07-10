Fransız Siyaset Bilimci François Burgat, Gazze Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Fransız Siyaset Bilimci François Burgat, Gazze Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Fransa'da İslam karşıtlığı ve Arap dünyası üzerine çalışmaları ile bilinen siyaset bilimci François Burgat, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Burgat'ın avukatı, müvekkilinin suçlamalara dürüst ve ayrıntılı yanıtlar verdiğini belirtti. Gözaltına alınması sosyal medyada tepki çekerken, Burgat da ifadeye çağrılmasına ilişkin paylaşımında Fransa'nın insan hakları ve ifade özgürlüğü dersleri dağıtmaya devam etmesini eleştirdi.

10.07.2024 10:53
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Fransa'da İslam karşıtlığı ve Arap dünyası üzerine çalışmaları ile bilinen siyaset bilimci François Burgat hakkında sosyal medya hesaplarında Gazze ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verilmesi tepki topladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili 2 Ocak'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımı nedeniyle bir Yahudi kuruluşun hedefi olan ve dün "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle sabah saatlerinde Fransa'nın güneyindeki Aix-en-Provence şehrindeki polis karakoluna ifadeye çağrılan Fransız uzman Burgat hakkında gözaltı kararı verildi.

Burgat'nın avukatlığını yapan İslamofobi platformu kurucusu Rafik Chekkat, "Fransa'da bir akademisyenin dış çatışmalarla ilgili yaptığı siyasi açıklamalar nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılmasının skandal olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Avukatı Chekkat, müvekkilinin çıkarıldığı duruşmada kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin "dürüst, ayrıntılı ve kaynak gösteren" yanıtlar verdiğini belirtti.

Bir akademisyenin Gazze konusundaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınması sosyal medyada tepki çekerken, Burgat da "terör propagandası" yapmaktan ifadeye çağrılmasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa daha ne kadar gezegenin geri kalanına 'insan hakları' ve 'ifade özgürlüğü' dersleri dağıtmaya cesaret edecek." ifadesini kullandı.

Burgat, İslamcılık, İslam karşıtlığı, Arap dünyası ve terör alanında çalışmaları dolayısıyla Parlamento ve resmi kuruluşlar tarafından çalışmalarına başvurulan bir isim olarak öne çıkıyor.

Avrupa Yahudi Örgütü (OJE) isimli kuruluşun şikayeti üzerine Burgat hakkında verilen gözaltı kararı dün yerel saatle 16.00 civarında kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız Siyaset Bilimci François Burgat, Gazze Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı - Son Dakika

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