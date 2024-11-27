Fransız STK'lar, İsraillilere Soykırım Suçlamasıyla Şikayet Dilekçesi Verdiler

Güncel

Fransız sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardımın girmesini engelleyen Fransız asıllı İsrailli vatandaşlar hakkında soykırıma ortaklık suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Urgence Palestine Derneğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) ve Fransız asıllı bir Filistinlinin, "soykırıma ortaklık ve teşvik ettiği suçlamasıyla" Fransız asıllı İsrailli vatandaşlar hakkında şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.

Açıklamada, bu şikayetin, Gazze'ye insani yardımın girmesini engelleyen faaliyetler düzenleyen, bunlara katılan ve katılmaya çağıran Fransız asıllı İsrailli vatandaşları kapsadığı kaydedildi.

Fransız asıllı İsrailliler hakkında bir diğer şikayet dilekçesi de EuroPalestine Derneği ve Yakın Doğu'da Adalet için Avukatlar (AJPO) Derneği tarafından dün verildi.

EuroPalestine Derneğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu şikayet Gazze'deki soykırıma ortak olmakla suçlanan "Sonsuza kadar İsrail" kuruluşunun Başkanı, Fransız asıllı İsrailli avukat Nili Naouri-Kupfer dahil birçok kişiyi kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, Naouri-Kupfer'in, Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik insani yardım kamyonlarını engelleyen faaliyetlerin düzenlenmesine katkı sağladığını kabul ettiği ve bundan övünç duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığı hatırlatılan açıklamada, "(Netanyahu ve Gallant'ın) Fransız vatandaşları da dahil olmak üzere suç ortaklarının eylemlerinden sorumlu tutulması elzemdir." ifadesi kullanıldı.