Fransızca YDT'de Türkiye Birincisi: Sena İlhan - Son Dakika
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Fransızca YDT'de Türkiye Birincisi: Sena İlhan

Fransızca YDT\'de Türkiye Birincisi: Sena İlhan
21.07.2026 13:55
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Sena İlhan, YDT Fransızca'da 500 puanla Türkiye birincisi oldu, tıp fakültesine hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) Fransızca alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 20 yaşındaki Sena İlhan, tercihini sayısal puanıyla tıp fakültesinden yana kullanmayı planlıyor.

Acıpayam Anadolu Lisesi'nde öğrenim görürken üniversite sınavına daha fazla zaman ayırabilmek ve Balıkesir'de tıp eğitimi gören ikiz kız kardeşi Esna'nın yanına gidebilmek için Açık Öğretim Lisesine geçen İlhan, buradan mezun oldu.

Üniversite sınavına üçüncü kez giren İlhan, YDT Fransızca alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İlhan, AA muhabirine, sonuçları öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Sınav sonuçlarını sabah erkenden takip ettiğini belirten İlhan, Türkiye birincisi olduğunu görünce önce inanamadığını, ardından büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Üniversite sınavına daha iyi hazırlanabilmek amacıyla açık liseye geçtiğini anlatan İlhan, Fransızca bilgisini ağırlıklı olarak internet üzerinden uygulamaları, videolar ve kitaplar aracılığıyla geliştirdiğini dile getirdi.

Başarısında kendisine uygun çalışma yöntemini belirlemesinin etkili olduğunu vurgulayan İlhan, özellikle yabancı dilde kitap okumanın önemli katkı sağladığını kaydetti.

Sınav öncesinde hedefinin ilk 100'e girmek olduğunu ifade eden İlhan, sınavdan çıktıktan sonra bazı yanlışları nedeniyle birincilik beklemediğini belirterek, "Şu an çok mutluyum." dedi.

Tercih döneminde sayısal puanıyla tıp fakültelerini araştırdığını aktaran İlhan, ikiz kız kardeşinin de tıp eğitimi aldığını, kendisinin de aynı mesleği yapmak istediğini söyledi.

Ailesinin başarısına çok sevindiğini belirten İlhan, süreç boyunca en önemli motivasyonunun pes etmemek ve başarabileceğine inanmak olduğunu sözlerine ekledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran ise öğrenicisini başarısından dolayı tebrik ederek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde çalışmalarımızı ve diğer öğrencilerimize rehberliğimizi bütün kalbimizle, gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah daha da başarılı olacağız. Acıpayam'ı daha güzel bir yerlerde temsil edeceğiz diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Güncel, Yaşam, YDT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransızca YDT'de Türkiye Birincisi: Sena İlhan - Son Dakika

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