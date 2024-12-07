Fransızlar Notre Dame'a Ücretsiz Giriş İstiyor - Son Dakika
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Fransızlar Notre Dame'a Ücretsiz Giriş İstiyor

Fransızların %62'si, Notre Dame Katedrali'nin girişinin ücretsiz olmasını talep ediyor.

07.12.2024 14:16
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Fransızların yüzde 62'si, 5 yıl önceki yangından sonra yeniden kapılarını ziyaretçilere açacak Notre Dame Katedrali'nin girişlerinin ücrete tabi olmasına karşı olduğunu belirtti.

Fransa'da başkent Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında ciddi hasar gören Notre Dame Katedrali, restorasyon çalışmalarının ardından bu hafta sonu halka açılıyor.

Katedralin bu akşamki açılış törenine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.

Anket şirketi CSA tarafından Fransız CNews kanalı, Europe 1 radyosu ve Journal du Dimanche gazetesi için yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 62'si, Notre Dame Katedrali'nin girişlerinin ziyaretçiler için ücretsiz kalmasını istiyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin seçmenleri yüzde 72'yle, Hristiyanlar için büyük öneme sahip katedrale girişlerden ücret alınmasına karşı olanların başını çekti.

Aşırı sağcıların ardından, Sosyalist Partisi (PS) seçmenleri, tarihi yapının ücretli olmasını istemeyenler arasında ikinci sırada geldi.

PS seçmeninin yüzde 67'si, Macron'un partisi Rönesans ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili seçmeninin yüzde 55'i ve merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin seçmeninin yüzde 53'ü, katedrale girişlerin ücretsiz kalmasından yana olduğunu beyan etti.

Öte yandan Yeşiller (EELV) partili her iki seçmenden biri, Paris'in sembollerinden olan katedralin ücretli olmasını istedi.

Fransa'da 4 Aralık'ta düşen hükümetin Kültür Bakanı Rachida Dati, 19 Kasım'da Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Katedral'in girişini ücretli yapma fikrini ortaya atmıştı. Ancak Paris Piskoposluğu "katedral ve kiliselere girişlerin ücretsiz olduğunu" hatırlatarak, ziyaretçilerden ücret almaya karşı çıkmıştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle açılış töreninde değişikliğe gidiliyor

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, meteoroloji servisine göre, bugün Paris bölgesinde saatteki hızı 65 ila 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, bu akşam yapılacak açılış törenin tamamının katedralin içinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Tören kapsamında Macron'un, konuşmasını katedralin içinde yapacak olması, laiklik prensibine aykırı olabileceği eleştirilerini gündeme getirdi.

Fransız basınına göre, ilk yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yapan Trump'un uçağı, sabah saatlerinde Orly Havalimanı'na indi.

Notre Dame yangını

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, 15 Nisan 2019'da yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 846 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransızlar Notre Dame'a Ücretsiz Giriş İstiyor - Son Dakika

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