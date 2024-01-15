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Fransızların yarısı Paris Olimpiyatları'na hazır değil - Son Dakika
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Fransızların yarısı Paris Olimpiyatları'na hazır değil

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yarısından fazlası, ülkelerinin gelecek aylarda ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır olmadığını düşünüyor. Ankete katılanların sadece yüzde 9'u ülkelerinin olimpiyatlara kesinlikle hazır olduğunu belirtirken, yüzde 32'si Fransa'nın gerçekten hazır olmadığını ifade etti. Paris Belediye Başkanı'nın ulaşımla ilgili çalışmaların yetişmeyeceğini açıklaması ve olimpiyatlarda görev alacak personelin evsizleri ve öğrencileri yerinden edeceği iddiaları da tartışmalara yol açtı.

Fransızların yarısı Paris Olimpiyatları\'na hazır değil
15.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:23
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Fransa'da yapılan ankete göre Fransızların yarısından fazlası, ülkelerinin gelecek aylarda ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır olmadığını düşünüyor.

YouGov araştırma şirketinin Le HuffPost haber sitesi için 1001 Fransız yetişkin ile 10-11 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "Fransa'nın 26 Haziran-11 Ağustos'ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yalnızca yüzde 9'u ülkelerinin olimpiyatlara "kesinlikle" ve yüzde 23'ü "oldukça" hazır bulunduğu görüşünü paylaştı.

Buna karşılık, katılımcıların yüzde 32'si Fransa'nın "gerçekten", yüzde 23'ü ise "hiç" hazır olmadığı yönünde görüş belirtti.

Paris Belediye Başkanı, ulaşımla ilgili çalışmaların yetişmeyeceğini açıklamıştı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaklaşık iki ay önce yaptığı açıklamada, halihazırda Parislilerin günlük ulaşımlarını sağlamakta zorluk yaşadıklarını dile getirerek, olimpiyatların gerçekleştirileceği müsabaka alanlarına toplu taşımayla tam erişim için yürütülen çalışmaların yetişmeyeceğini duyurmuştu.

Hidalgo'nun bu sözleri, hükümet kanadında ciddi tepkilere yol açmıştı.

Olimpiyatlarda görev alacak personelin evsizleri ve öğrencileri yerinden edeceği iddiası

Fransa'da yaklaşan Paris Olimpiyatları öncesi "müşteri akını" bekleyen otelciler, evsizlere barınma imkanı sağlamak istemiyor. Barınma sorununu çözmek isteyen hükümet, çoğu bölgede valiliklerden evsizler için "geçici karşılama merkezleri" oluşturmalarını istiyor.

Bunun yanı sıra yerel yardım dernekleri, evsizlere sağlanan mekanların, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak personel için boşaltıldığını bildiriyor.

Öte yandan, öğrenci yurtlarının da haziran ayı için olimpiyatlarda görev yapacak personelin konaklaması amacıyla boşaltıldığı biliniyor.

Üniversitelilere düşük kiralarla konaklama imkanı sunan CROUS yurtlarında kalan 2 binden fazla öğrencinin bu karardan etkileneceği belirtiliyor.

Muhalefet, evsizlik sorununa etkin çözüm getiremeyen hükümetin, olimpiyatlar öncesi öğrenci yurtlarını boşaltma girişimini eleştiriyor.

Kaynak: AA
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