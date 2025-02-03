Freni Boşalan Kamyonun Yol Açtığı Zincirleme Kazada 3 Ölü, 12 Yaralı

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1) FRENİ BOŞALAN KAMYONUN 7 ARACA ÇARPIP, SÜRÜKLEDİĞİ OTOMOBİLLE KÖPRÜDEN UÇTUĞU KAZA KAMERADA: 3 ÖLÜ, 12 YARALI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önünde giden 7 araca çarptıktan sonra sürüklediği bir otomobille birlikte köprüdeki bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan zincirleme kazada 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Gaziantep yönüne giden sürücüsü öğrenilmeyen 63 EE 815 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyon önünde seyir halinde olan 7 araca çarptı. Kamyon ardından, köprü üzerinde sürüklediği bir otomobille birlikte bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.

Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 15 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nizip ve Birecik'teki devlet hastanelerine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralılardan 3'ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 12 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.