Manisa'da "Frida Kahlo'nun Günlükleri" Sergisi Ziyarete Açıldı

21.04.2026 15:36  Güncelleme: 16:35
Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında açılan 'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergisi, Türkiye'de ilk kez Ege Bölgesi'nde sanatseverlerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, serginin geleneksel miras ve modern sanatı harmanlama amacı taşıdığını belirtti.

(MANİSA) - Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen " Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi ziyarete açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Yaklaşık beş asırlık geleneksel mirasımızı, modern sanatın dünyaca ünlü bir ismiyle harmanlamanın gururunu yaşıyoruz. Frida Kahlo'nun günlüklerini Ege Bölgesi'nde ilk kez Manisalılarla buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun eserlerinden oluşan "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Başkan Dutlulu'nun katılımıyla düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış törenine CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, ilçe kaymakamları, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, daire başkanları, şube müdürleri ve vatandaş katıldı.

Başkan Dutlulu, festivali bu yıl "Yaşayan Festival" konseptiyle kurguladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sart Antik Kenti'nden süzülüp gelen binlerce yıllık tarihsel derinlik"

"Yaklaşık beş asırlık geleneksel mirasımızı, modern sanatın dünyaca ünlü bir ismiyle harmanlamanın gururunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki bu kadim gelenek sadece törenlerle sınırlı kalmasın; sanatla, lezzetle ve eğlenceyle şehrin her sokağında hissedilsin. Frida Kahlo'nun günlüklerini Ege Bölgesi'nde ilk kez Manisalılarla buluşturmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 21-26 Nisan günleri arasındaki 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, sadece bir gelenek değil; sokaklarımızda yankılanan bir hayat enerjisidir. Bizim için bu festival artık sadece bir tören değil; Spil Dağı'nın eşsiz doğasında hayat bulan doğa sporlarıdır. Sart Antik Kenti'nden süzülüp gelen binlerce yıllık tarihsel derinliktir. Gastronomimizi, mutfak kültürümüzü dünyaya tanıtan bir lezzet durağıdır ve en önemlisi; mesirin özündeki o kadim bilgiyi, aromaterapi ve fitoterapi gibi modern bilimsel yaklaşımlarla yeniden harmanlayan bir sağlık buluşmasıdır. Manisa bu hafta boyunca; kültürüyle, sanatıyla, sporuyla ve eğlencesiyle 24 saat nefes alan bir şehir olacak."

Şehri dünya çapındaki sanat etkinliklerinin merkezi yapma kararlılığında olduklarını dile getiren Dutlulu, sanatın iyileştirici gücü ile festivalin şifasını birleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, serginin hayata geçmesinde emeği geçen tüm profesyonellere teşekkür etti.

Sanatın birleştirici gücüne vurgu

Vali Özkan da Mesir Festivali'nin şehrin kimliğini yansıtan bir bütün olduğunu ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, serginin birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, eserleri ilgiyle inceledi.

Frida Kahlo'nun serginin, 24 Mayıs'a kadar Fatih Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

