Frig Kültüründen İlham "Midas" Yemeği Tanıtıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce Frig kültüründen esinlenerek ortaya çıkarılan "Midas" adlı yemeğin tanıtımı gerçekleştirildi.

ESOGÜ Turizm Fakültesi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra "nohut", "yeşil mercimek", "aşurelik buğday", "tahin", "limon suyu", "kimyon", "kuru rezene", "kuzu eti", "un", "kuru soğan", "sarımsak", "zeytinyağı" ve "tuz" kullanılarak hazırlanan "Midas" yemeğinin tanıtımı yapıldı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, etkinlikte yaptığı konuşmada, söz konusu yemeğin geçmişten geleceğe köprü niteliği taşıdığını söyledi.

Midas yemeğinin Frig Uygarlığı ile Han ilçesindeki Midas (Yazılıkaya) Anıtı'nın izlerini yansıttığını belirten Şenlik, "Yazılıkaya, Frig Vadisi'nin kalbinde, doğayla iç içe yükselen görkemli bir anıt olarak, binlerce yıldır ayakta duran bir medeniyet nişanesidir." dedi.

ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadet Pınar Temizkan da binlerce yıl öncesine dayanan bir kültürü gün yüzüne çıkardıklarını dile getirdi.

Midas yemeğiyle Anadolu'nun kadim halklarından Friglerin tarihsel mirasını yaşatmayı hedeflediklerini anlatan Temizkan, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

ESOGÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rahman Temizkan'ın da katılımcılara hitap ettiği, plaket takdimiyle devam eden organizasyon, yemeğin tadımıyla sona erdi.

Etkinliğe, ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, akademisyenler ile gastronomi sektörü temsilcileri katıldı.