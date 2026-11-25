FSM Köprüsü ve Galata Kulesi kadına şiddetle mücadele için turuncu ışıklandırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla ilan edilen 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla FSM Köprüsü ve Galata Kulesi turuncu ışıklarla aydınlatıldı. Bu sırada ortaya çıkan görüntüler havadan kaydedildi.
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve Galata Kulesi, '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında turuncu renkle ışıklandırıldı. Gösteri havadan görüntülendi.
Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla ilan edilen 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve Galata Kulesi turuncu renkle ışıklandırıldı. Gösteri havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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