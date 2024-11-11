FTX'tan Binance'a 1.8 Milyar Dolarlık Dava - Son Dakika
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FTX'tan Binance'a 1.8 Milyar Dolarlık Dava

FTX, Binance ve CEO'su Zhao'ya hileli hisse anlaşması nedeniyle 1.8 milyar dolarlık dava açtı.

11.11.2024 19:16
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NEW İflas eden kripto para borsası FTX, Binance ve eski üst yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao'ya "hileli hisse senedi anlaşması yapıldığı" iddiasıyla yaklaşık 1,8 milyar dolarlık dava açtı.

Delaware iflas mahkemesine yapılan başvuruda, Binance ve Zhao ve diğer yöneticilerin şirketteki yatırımlarından çıkarak hisselerini geri sattığı işlemin "hileli" olduğu öne sürüldü.

Temmuz 2021 tarihli bir anlaşma kapsamında, davalıların FTX'teki hisselerini 1,76 milyar dolar değerindeki "kripto token"lar karşılığında şirkete geri sattığı iddia edildi.

Hisse geri alımının FTX'e bağlı Alameda Research tarafından finanse edildiği belirtilen davada, Alameda'nın hisse geri alım işlemi sırasında iflas halinde bulunduğu, dolayısıyla işlemi finanse edecek maddi güce sahip olmadığı aktarıldı.

FTX, Kasım 2022'de iflas etmişti

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü. Bankman-Fried'ın kefaleti, tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve eski CEO Brooklyn'deki cezaevine gönderilmişti.

Bankman-Fried'ın martta dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FTX'tan Binance'a 1.8 Milyar Dolarlık Dava - Son Dakika

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SON DAKİKA: FTX'tan Binance'a 1.8 Milyar Dolarlık Dava - Son Dakika
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