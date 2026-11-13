Fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli Samsun'da adliyeye sevk edildi

Fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli Samsun'da adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da fuhuşla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edilirken, aramalarda dijital materyallerine el konuldu.
SAMSUN'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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