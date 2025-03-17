Fuhuş ve Gasp Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuş yaptırmak ve gasp suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik Ankara ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 20 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde fuhuş yapmak ve yaptırmak amacıyla sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla hedef kişileri şüpheli kadınlarla özel konut veya otel odalarında buluşturduktan sonra, bu kişilerin para ve değerli eşyalarını gasbettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 17 Mart 2025 günü saat 06.30'da Ankara ve Antalya ilinde 22 şüpheli şahsa yönelik 20 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon sonucunda, 18 şüpheli Ankara ilinde, 2 şüpheli Antalya ilinde olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalandı, firari 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları da devam ediyor.