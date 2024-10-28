Fujian'da Tayfun Alarmı

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FUZHOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti, ülkede bu yılın 21. tayfunu olan Kong-rey Tayfunu'nun bölgeye yaklaşması nedeniyle Pazar günü akşam saatlerinde 4. seviye acil durum müdahalesi başlattı.

Çin'in dört kademeli acil durum müdahale sisteminde, 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre tropik fırtına olarak sınıflandırılan ve yerel saatle 20: 00 itibarıyla Taiwan'ın Hualien kentinin 1.280 kilometre güneydoğusunda yer alan Kong-rey'in şiddetli ya da süper tayfuna dönüşeceği tahmin ediliyor.

Fujian Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, yerel yetkililerden tayfunu yakından takip etmelerini ve zamanında önlem almalarını istedi.