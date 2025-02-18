Fukuşima'da 3 Otel Çalışanı Hayatını Kaybetti

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TOKYO, 18 Şubat (Xinhua) -- Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Fukuşima kenti yakınlarındaki bir dağda üç kişinin cansız bedeni bulundu.

Yerel yetkililere göre kentin Takayu Onsen bölgesindeki bir otel personeli, pazartesi günü saat 20.30 sularında "dağa giden üç otel personelinin geri dönmediğini" bildirdi.

Otel personeli olan 50'li ve 60'lı yaşlarındaki 3 erkeğin pazartesi günü saat 14.00 civarında kaplıcanın kaynağıyla ilgilenmek üzere dağa çıktığı, ancak havanın kararmasına rağmen dönmedikleri belirtildi.

Salı sabahı arama çalışmalarına başlayan polis, itfaiye görevlileri ve onlara eşlik eden bir doktor, aynı günün öğlen saatlerinde 3 adamın karlar içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre otel çalışanlarının hayatını kaybettiği alanın yakınında yoğun hidrojen sülfür gazı bulunuyor ve çalışanların bu gazdan etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.