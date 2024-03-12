Güney Kore'de Fukuşima felaketinin 13. yıldönümünde çevre aktivistleri yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Güney Kore'de Fukuşima felaketinin 13. yıldönümünde çevre aktivistleri yürüyüş düzenledi

Japonya'da meydana gelen büyük deprem ve tsunaminin ardından yaşanan Fukuşima nükleer felaketinin 13. yıldönümünde Güney Kore'nin başkenti Seul'da çevre aktivistleri bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, nükleer enerjiye karşı farkındalık oluşturmayı ve benzer felaketlerin yaşanmaması için önlemler alınmasını amaçlıyor.

12.03.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
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SEUL, 12 Mart (Xinhua) -- Japonya'da büyük bir deprem ve tsunaminin yol açtığı Fukuşima nükleer felaketinin 13. yıldönümünde Güney Kore'nin başkenti Seul'da düzenlenen yürüyüşe katılan çevre aktivistleri, 11 Mart 2024. (Fotoğraf: Jun Hyosang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Fukuşima felaketinin 13. yıldönümünde çevre aktivistleri yürüyüş düzenledi - Son Dakika

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