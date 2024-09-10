Fukuşima'da Nükleer Yakıt Enkazı Kaldırma Süreci Başladı - Son Dakika
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Fukuşima'da Nükleer Yakıt Enkazı Kaldırma Süreci Başladı

Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde 2011 depremi sonrası hasar gören reaktörlerden nükleer yakıt enkazının kaldırılması işlemi başladı. Santral işleticisi TEPCO, dar bir boruya benzeyen uzaktan kontrol edilecek cihazla birkaç gramlık nükleer yakıt enkazını kaldıracak. Bu süreçte elde edilecek veriler, temizleme çalışmaları için en iyi yöntemin belirlenmesine yardımcı olacak.

10.09.2024 11:51
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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde 2011 depremi sonrası hasar gören reaktörlerden nükleer yakıt enkazını kaldırma işleminin başladığı bildirildi.

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonunun haberine göre, santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO), yaklaşık iki hafta sürecek işlem sonucunda birkaç gramlık nükleer yakıt enkazını kaldıracak.

TEPCO, nükleer yakıt enkazını kaldırma işlemine dar bir boruya benzeyen uzaktan kontrol edilecek cihazla başlandığını duyurdu.

Cihazın ucundan çıkan kablo yardımıyla birkaç gramlık nükleer yakıt enkazının kaldırılacağı kaydedilirken bu süreçte elde edilecek enkaza dair verilerin, tam ölçekli temizleme çalışmaları için en iyi yöntemin belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerde yaklaşık 880 ton nükleer yakıt enkazı bulunduğu tahmin ediliyor.

Nükleer yakıt enkazının kaldırılması 3 kez ertelendi

Reaktörlerden nükleer yakıt enkazının kaldırılması işleminde 3 kez erteleme yaşandı. En son 22 Ağustos'ta, yakıt enkazının kaldırılması işleminde kullanılacak gerekli ekipmanın kurulumuyla ilgili bir sorun tespit edilmiş ve işlem durdurulmuştu.

İleri düzeyde radyoaktiviteye sahip enkazın kaldırılması, santralin devreden çıkarılması sürecinde en zorlu görevlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde nükleer erime meydana gelmişti.

Kaynak: AA

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