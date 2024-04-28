Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki Atık Suyun Okyanusa Tahliyesi Planlandığı Şekilde İlerliyor - Son Dakika
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Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki Atık Suyun Okyanusa Tahliyesi Planlandığı Şekilde İlerliyor

Fukuşima Nükleer Santrali\'ndeki Atık Suyun Okyanusa Tahliyesi Planlandığı Şekilde İlerliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun okyanusa tahliyesinin planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi. UAEA heyeti tarafından yapılan denetleme sonucunda atık suyun tahliyesinin başarılı olduğu teyit edildi. Japonya hükümeti, UAEA ile yakın işbirliği içinde atık suyun durumuyla ilgili çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

28.04.2024 07:51  Güncelleme: 07:55
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde (NGS) biriken atık suyun okyanusa tahliyesinin "planlandığı şekilde ilerlediğini" bildirdi.

ABD, Güney Kore ve Çin dahil çeşitli ülkelerden uzmanların görev aldığı UAEA heyeti, Japonya'da temasları kapsamında, Fukuşima Dai-içi'de devam eden atık su tahliyesini denetledi.

Söz konusu denetleme, atık su tahliyesinin başladığı Ağustos 2023 sonrası ikinci denetleme olarak kayda geçti.

UAEA heyeti, açıklamasında, 4 gün süren denetleme sonucunda, atık suyun okyanusa tahliyesinin "planlandığı şekilde ilerlediğinin" teyit edildiğini bildirdi.

Denetlemenin başlıca sonuçlarının, 2024 yılının sonlarına doğru uluslararası kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

UAEA heyetinin gezisine ilişkin, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, hükümetin, atık suyun durumuna ilişkin "UAEA ile yakın işbirliği içinde hem yurt içinde hem de uluslararası alanda" işbirliğini sürdüreceği kaydedildi.

Heyet temsilcisi Gustavo Caruso, tahliyeyi yerinde denetlemenin önemine yönelik "Bu bağımsız, nesnel ve bilime dayalı yaklaşım, Japonya ve ötesinde güvenin oluşmasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Japonya gezisi kapsamında heyet, Tokyo'da, Japonya Dışişleri ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri ve santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Tahliyede son durum

TEPCO'nun açıklamasına göre, 31 Mart 2024'te sona eren 2023 mali yılı boyunca 4 farklı evrede toplamda 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na tahliye edildi.

2023'te gerçekleşen evrelerin ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım ve dördüncüsü 28 Şubat-17 Mart'ı kapsamıştı.

TEPCO, 1 Nisan'da başlayan 2024 mali yılının ilk atık su boşaltım evresini ise 19 Nisan-7 Mayıs arası gerçekleştiriyor. Bu evrede 7 bin 800 ton atık su boşaltılacak.

31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma, 7 boşaltım evresinde toplamda 54 bin 600 ton atık suyu tahliye etmeyi planlıyor.

Atık su tahliyesi

TEPCO, santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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