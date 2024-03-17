Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki Radyoaktif Atık Suyun Okyanusa Boşaltılması Tamamlandı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ölüme terk edilen buzağı ameliyatla kurtarıldı

Konya'da bir kişi tarafından hastaneye getirilen ve öleceği düşünülerek bahçeye bırakılan 3 günlük buzağı, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla hayata döndürüldü. Buzağının bakımı özenle yapılarak, bir aydır bebek gibi beslenip büyütülüyor. Buzağının adı 'Fındık' olarak belirlendi ve fakülte öğrencileri de ilgi gösteriyor.