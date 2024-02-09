Fukuşima Nükleer Santrali\'nden Sızan Radyoaktif Suyun Ardından Özür Dileme

Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nden radyoaktif madde içeren suyun sızması nedeniyle santral işleticisi firma, kamuoyundan özür diledi.
İşletici Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının Fukuşima Dai-içi Yöneticisi Taminami Tatsuya, sızıntıya yönelik açıklamasında kamuoyundan özür diledi
"Fukuşima halkını ve genel olarak toplumu endişelendirdik" ifadesi kullanılan açıklamada, sızıntının, santral yerleşkesi dışındaki çevreyi etkilemediği bildirildi.
Taminami, Fukuşima Eyalet Valiliği yetkilileriyle bir araya gelirken görüşmede, benzer sızıntıların tekrarını önlemek amacıyla TEPCO'dan tedbirler alması istendi.
Yaklaşık 5,5 ton kirli su sızmıştı
Santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında hafta içinde sızıntı saptanmıştı.
Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edilmişti.
Sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla, sızıntının kesildiği bildirilmişti.
TEPCO yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulunmuştu.
Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmamıştı.
İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri ivedilikle başlattığı aktarılmıştı.
Atık su tahliyesi
TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını Ağustos 2023'te başlatmıştı.
Boşaltımın ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım'da tamamlanmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Marta kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.
Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.
2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.
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