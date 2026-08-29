Funda Arar Isparta'da Konser Verdi
Funda Arar, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Isparta'da konser verdi; gül sepeti hediye edildi.
Şarkıcı Funda Arar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Isparta'da konser verdi.
Isparta Belediyesinin düzenlediği kutlama etkinlikleri dolayısıyla Funda Arar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu.
Alanı dolduran çok sayıda vatandaş, sanatçıya şarkılarında eşlik etti.
Isparta Belediye Başkan Vekili Musa Macit, Arar'a, Isparta'ya özgü gül sepeti hediye etti.
Kaynak: AA
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