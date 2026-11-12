Furkan Apartmanı davasında müteahhit Hasan Hüseyin Sever için yakalama emri çıkarıldı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, İstinaf Mahkemesi'nin ikinci kez bozma kararı verdiği Furkan Apartmanı dosyasını incelemek üzere bir araya geldi. Mahkeme, müteahhit Hasan Hüseyin Sever'in tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine, iki sanığın tutukluluk halinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşması, 21 Ocak 2027'de yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı'nda 51 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Furkan Apartmanı davasında ikinci kez bozma kararı verdi. Daire, çelişkili bilirkişi raporları, dinlenmeyen tanıklar ve kamu görevlisi sanıklar yönünden "bilinçli taksir" hükümlerinin tartışılmaması nedeniyle eksik inceleme yapıldığına hükmetti.

Binanın fiili müteahhidinin Hasan Hüseyin Sever olduğuna işaret eden Daire, beraat kararını hatalı bulurken fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a verilen cezanın üst sınırdan belirlenmesini de hukuka aykırı değerlendirdi. Ayrıca binanın yıkılmasına neden olan kusurlu davranışların ve sanıkların kusur oranlarının uzman bilirkişi heyetince ayrı ayrı belirlenmesini istedi.

MÜTEAHHİT HASAN HÜSEYİN SEVER HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, İstinaf'ın ikinci kez bozma kararı verdiği dosyayı incelemek üzere bir araya geldi.

Mahkeme, müteahhit Hasan Hüseyin Sever'in tutuklanmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine, fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ve iş yeri sahibi Eyüp Öğüt'ün tutukluluk hallerinin devamına, diğer iş yeri sahibi Faik Öğüt hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma 21 Ocak 2027'de görülecek.

KİMLER YARGILANIYOR?

Binanın yıkılmasına ilişkin müteahhit Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever, fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan, binanın altındaki iş yerinin sahipleri Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay, enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve binanın altındaki iş yerinde çalışan Coşkun Şahin ile kardeşi Ömer Şahin hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan; yapı kullanma izin belgesinde imzaları bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu ile inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici hakkında da "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı.